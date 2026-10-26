РФ ударила по Киеву баллистикой

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Около 22.00 26 октября оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами. Раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую ГГА в Telegram.

РФ ударила баллистикой по Киеву В 21:40 в Киеве был объявлен красный уровень опасности. "Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - написали в КГГА. Воздушные силы сообщили, что на Киев летят баллистические ракеты с Черниговщины. Позже в пабликах стали появляться сообщения о взрывах.