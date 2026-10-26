РФ ударила по Киеву баллистикой
Около 22.00 26 октября оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами. Раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую ГГА в Telegram.
РФ ударила баллистикой по Киеву
В 21:40 в Киеве был объявлен красный уровень опасности.
"Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - написали в КГГА.
Воздушные силы сообщили, что на Киев летят баллистические ракеты с Черниговщины.
Позже в пабликах стали появляться сообщения о взрывах.
Ранее РБК-Украина писало, что 21 октября оккупанты ударили по Днепровскому району Киева баллистикой. Есть повреждения автозаправочной станции и частных домов. Пострадали люди.
Кроме того, Россия вечером 21 октября атаковала Киев баллистикой. В столице слышали взрывы.