ua en ru
Пн, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила по Киеву баллистикой

21:59 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
РФ ударила по Киеву баллистикой Фото: российский ЗРК "Искандер" (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Около 22.00 26 октября оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами. Раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую ГГА в Telegram.

РФ ударила баллистикой по Киеву

В 21:40 в Киеве был объявлен красный уровень опасности.

"Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - написали в КГГА.

Воздушные силы сообщили, что на Киев летят баллистические ракеты с Черниговщины.

Позже в пабликах стали появляться сообщения о взрывах.

Ранее РБК-Украина писало, что 21 октября оккупанты ударили по Днепровскому району Киева баллистикой. Есть повреждения автозаправочной станции и частных домов. Пострадали люди.

Кроме того, Россия вечером 21 октября атаковала Киев баллистикой. В столице слышали взрывы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Война России против Украины Ракеты
Новости
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом