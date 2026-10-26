В Киеве обстрелом повреждено общежитие, в сети пишут о ДТЭУ

Россия попала рядом с общежитием Киевского университета. В сети пишут, что это ДТЭУ. Есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Киевской МВА в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Россия обстреляла общежитие

В Деснянском районе в результате российских обстрелов зафиксировано повреждение общежития учебного заведения , заявили в КМВА.

Позже Кличко добавил, что попадание было возле общежития одного из университетов.

"В здании общежития выбило окна. Пожара нет", - заявил он.



В настоящее время подтверждена информация об одной пострадавшей.

"20-летнюю девушку госпитализировали", – говорит городской голова.

В соцсетях пишут, что попадание было в общежитие Государственного торгово-экономического университета. Перед зданием образовалась большая воронка от "прилета".