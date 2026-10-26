ua en ru
Пн, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве обстрелом повреждено общежитие, в сети пишут о ДТЭУ

23:12 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
В Киеве обстрелом повреждено общежитие, в сети пишут о ДТЭУ Фото: спасатель на пожаре в Киеве (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Россия попала рядом с общежитием Киевского университета. В сети пишут, что это ДТЭУ. Есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Киевской МВА в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Россия обстреляла общежитие

В Деснянском районе в результате российских обстрелов зафиксировано повреждение общежития учебного заведения , заявили в КМВА.

Позже Кличко добавил, что попадание было возле общежития одного из университетов.

"В здании общежития выбило окна. Пожара нет", - заявил он.

В настоящее время подтверждена информация об одной пострадавшей.

"20-летнюю девушку госпитализировали", – говорит городской голова.

В соцсетях пишут, что попадание было в общежитие Государственного торгово-экономического университета. Перед зданием образовалась большая воронка от "прилета".

Ранее РБК-Украина писало, что около 22.00 26 октября оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами.

Кроме того, зафиксировано попадание возле одной из станций метро в Киеве. Также атакована бригада медиков, которая ехала по вызову.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Война России против Украины
Новости
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом