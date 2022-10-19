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Под Запорожьем оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры: что известно

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Запорожье , Среда 19 октября 2022 08:56
Под Запорожьем оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры: что известно Фото: под Запорожьем оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в среду, 19 октября, оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. На объекте возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Оккупант применил ракеты С300. На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями", - рассказал он.

По словам Старуха, пострадавших нет.

Как сообщалось, ночью в среду, 19 октября, враг нанес ракетный удар по объекту энергетической структуры в Криворожском районе, есть серьезные разрушения. В Кривом Роге поврежден двухэтажный дом.

Также 19 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар Запорожской области. Город частично остался без света и воды.

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