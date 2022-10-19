Часть Энергодара осталась без света и воды из-за обстрелов

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар Запорожской области. Город частично без света и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram .

Он отметил, что вражеские обстрелы начались около полуночи и не утихают утром. Сначала оккупанты атаковали промышленные зоны, а затем и сам город.

"Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, а также здания исполнительного комитета городского совета. Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала", - написал мэр.

Орлов просит всех жителей оставаться дома и соблюдать правила двух стен до стабилизации ситуации.