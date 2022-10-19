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Часть Энергодара осталась без света и воды из-за обстрелов

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Энергодар, Среда 19 октября 2022 08:17
Часть Энергодара осталась без света и воды из-за обстрелов Фото: часть Энергодара осталась без света и воды из-за обстрелов (en.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар Запорожской области. Город частично без света и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.

Он отметил, что вражеские обстрелы начались около полуночи и не утихают утром. Сначала оккупанты атаковали промышленные зоны, а затем и сам город.

"Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, а также здания исполнительного комитета городского совета. Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала", - написал мэр.

Орлов просит всех жителей оставаться дома и соблюдать правила двух стен до стабилизации ситуации.

Напомним, 7 октября россияне обстреляли Энергодар. Из-за этого в городе пропало электричество и водоснабжение. Город оставался без воды и света по меньшей мере три дня. При этом россияне не пропускали гуманитарные грузы.

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Энергодар Запорожская область
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