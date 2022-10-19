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Під Запоріжжям окупанти завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури: що відомо

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Запоріжжя, Середа 19 жовтня 2022 08:56
Під Запоріжжям окупанти завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури: що відомо Фото: під Запоріжжям окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі в середу, 19 жовтня, окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району. На об'єкті виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Окупант застосував ракети С300. На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками", - розповів він.

За словами Старуха, постраждалих немає.

Як повідомлялось, вночі у середу, 19 жовтня, ворог завдав ракетного удару по об'єкту енергетичної структури у Криворізькому районі, є серйозні руйнування. У Кривому Розі пошкоджено двоповерховий будинок.

Також 19 жовтня російські окупанти в черговий раз обстріляли Енергодар Запорізької області. Місто частково залишилось без світла і води.

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