Под угрозой "тысяча Зеленского": МВФ ограничил возможность выплат из Пенсионного фонда

Международный валютный фонд обязал Украину не возлагать на Пенсионный фонд (ПФУ) новые внеплановые расходы до завершения программы расширенного финансирования (EFF), которая действует до февраля 2030 года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, с которым ознакомилась редакция.
Главное:
"Не возлагать на Пенсионный фонд Украины новые внеплановые расходные обязательства (непрерывный структурный маяк)", – говорится в документе.
В меморандуме подчеркивается, что это условие поддержали власти Украины: "Власти подтверждают приверженность устойчивой пенсионной реформе и предложили ввести новый непрерывный структурный маяк".
Условием предусмотрены обязательные консультации с экспертами МВФ перед передачей ПФУ новых расходных обязательств.
"Цель этой меры – гарантировать, что такие решения будут соответствовать долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы и планам ее масштабного реформирования", – отмечается в документе.
Новое условие МВФ фактически не позволяет проводить новые дополнительные выплаты пенсионерам.
Как уточнили РБК-Украина источники, знакомые с результатами переговоров, под вопросом сейчас окажутся выплаты пенсионерам по 1000 гривен (как правило, выплачиваемые в рамках т.н. "тысячи Зеленского") и новые инициативы подобного характера.
При этом дальнейших индексаций пенсий и других плановых выплат, к примеру, к определенным значимым датам, условие МВФ не касается.
"Это не имеет отношения к индексации пенсий, а вот по поводу дополнительных выплат, которые у нас происходят, в МВФ не в восторге. Имеется ввиду выплата 1000 гривен и другие выплаты, которые не предусмотрены законом", – сказал собеседник.
Напомним, ПФУ в последние годы неоднократно использовался для финансирования дополнительных соцвыплат, не связанных напрямую с пенсионным обеспечением. В частности, в 2023–2025 годах через ПФУ осуществлялись выплаты по программе так называемой "тысячи Зеленского". Теперь любое новое внеплановое расходное обязательство фонда должно предварительно обсуждаться с экспертами МВФ.
Кроме того, обновленный меморандум предусматривает постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения с 2027 года после создания системы адресной социальной поддержки, а также перенос на год введения НДС для ФОПов – соответствующий закон должен вступить в силу с января 2028 года.