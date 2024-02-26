Последствия Авдеевки. Почему ВСУ вышли из Ласточкино и на что теперь нацелилась РФ

Российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами. Оккупанты давят на окрестные села и, как стало известно, Силы обороны вышли из населенного пункта Ласточкино.

Подробнее об этом и о том, как может развиваться ситуация на запад от Авдеевки, - в материале РБК-Украина .

При подготовке материала использовались: данные украинского проекта DeepState, американского Института изучения войны (ISW), заявления командующего оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александра Тарнавского и спикера Дмитрия Лихового, комментарии экспертов Александра Коваленко и Александра Мусиенко.

Содержание

Силы обороны вышли из Ласточкино: что известно

После того, как Силы обороны Украины вышли из Авдеевки, многие ждали, что российское наступление приостановится. Но противник почти сразу атаковал большими силами и первым пал поселок Ласточкино, который находится в нескольких километрах от Авдеевки. Он граничит с ее западными окраинами, а именно с промышленной зоной коксохимического завода.

О захвате Ласточкино российская пропаганда объявила еще 24 февраля, показав фото из центральной части поселка. Спустя несколько часов украинский проект DeepState обновил карту и пометил его оккупированным. Однако на следующий день спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой опроверг захват, добавив, что по состоянию на 25 февраля Силы обороны лишь отошли на западные окраины.

"Это то, что было на утро. Но ситуация динамичная, она может меняться", - сказал он и подчеркнул, что украинские силы отошли на заранее подготовленные позиции под давлением артиллерии и авиации.

Тем временем эксперт BILD Юлиан Репке сопоставил кадры с фронта с картой местности и пришел к выводу, что российские войска вошли в Ласточкино. Накануне в сети появилось видео с подтверждением того, что поселок занят оккупантами и в нем вывешены российские триколоры. Об этом говорили и сами украинские бойцы, отмечают в DeepState.

Фото: поселок Ласточкино стал первым захваченным населенным пунктом на запад от Авдеевки (deepstatemap.live)

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), на выходных россияне продвинулись к западу от Авдеевки и начали зачистку Ласточкино. Сегодня Лиховой в эфире телемарафона подтвердил выход из поселка. А командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский так описал обстановку в своей зоне ответственности. Противник наращивает количество авиаударов и штурмов, артиллерийских обстрелов и ударов дронами-камикадзе. Только на Марьинском направлении за сутки было 40 попыток прорвать украинскую оборону, на Запорожском - 6, под Авдеевкой - 25.

"На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организовываем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести им наибольшие потери", - добавил генерал.

Что известно об обороне Ласточкино и причины выхода

До полномасштабного вторжения в Ласточкино проживали около 600 человек. Населенный пункт расположен на прудах реки Дурная (приток реки Волчья, бассейн Днепра) на западных склонах Донецкой возвышенности на высоте 180-190 м над уровнем моря.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что риски для украинской группировки в окрестностях Авдеевки образовались сразу после того, как россияне зашли в город.

"Враг действовал и продолжает действовать на флангах со стороны Бердычей и Первомайского, двигался по центру, как в данном случае в районе Ласточкино. Наши силы держат оборону, наносят максимальные потери, но Ласточкино было трудно удержать, потому что поселок разрушен огнем российских войск, и укрыться там особо негде", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Аналитики DeepState пишут, что держаться в Ласточкино было тяжело, так как военным пришлось закрепляться по ходу боевых действий, откатываясь из Авдеевки. Все это время противник продолжал давить большим количеством пехоты и техники, продолжая тактику "мясных штурмов". С другой стороны, есть мнение о том, что оборона Ласточкино была недостаточно крепкой и, соответственно, отход был лишь вопросом времени.

Фото: нехватка боеприпасов могла стать одной из причин потери Ласточкино (Getty Images)

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не готов оценивать качество обороны.

"Я знаю, что у нас большая проблема в отсутствии боеприпасов в достаточном количестве. Нам их не хватает. И какая бы там ни была оборона, без пропорционального распределения боеприпасов даже самые надежные укрепления держать почти невозможно. К тому же на Ласточкино идет прямая дорога из Авдеевки, трасса Т0542, поэтому можно сказать о том, что у россиян был прямой путь на поселок", - сказал он.

Как подчеркивает Мусиенко, господствующих высот в Ласточкино не было, да и превратить его в неприступную крепость не было времени. По его словам, противник пользуется преимуществом по высотам, наступая из Авдеевки и пытаясь развить успех дальше на запад.

"Ясно, что они это преимущество будут использовать. С учетом этого и вообще всего того, как складывается ситуация, решение отойти было абсолютно правильным", - отметил эксперт.

За Авдеевкой открываются равнины, на которых не всегда есть, где зацепиться. Ландшафт не на стороне Сил обороны, поэтому не исключено, что они могут отойти и из других населенных пунктов. Россияне сохраняют импульс и способность продвигаться. С одной стороны - это вызов для украинских войск, которые срочно обустраивают дополнительные рубежи. С другой - вызов для оккупантов, так как чем дальше они заходят, тем больше растягивают логистические линии, что фактически позволяет ВСУ бить по логистике и препятствовать развертыванию сил, добавил Мусиенко.

"Буфер безопасности". Причем здесь Ласточкино и что будет дальше на Авдеевском фронте

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что в ближайшее время Авдеевский фронт может постепенно стабилизироваться. Для этого нужно построить надежные линии обороны, но главное - решить проблему ударов управляемыми авиабомбами.

"Это очень донимает наши войска, сейчас это одна из приоритетных задач - борьба с КАБами (корректируемыми авиабомбами, - ред.) и уничтожение авиации. Надеюсь, партнеры поддержат нас ракетами", - говорит Мусиенко.

Однако это не гарантирует, что за Ласточкиным не последует выход украинских сил из других населенных пунктов. По словам Александра Коваленко, россияне давят, чтобы создать буфер безопасности для своей группировки в Авдеевке. Который будет включать такие окрестные села, как Степовое, Бердычи, Северное, Тоненькое, Орловка и Семеновка.

Фото: Россия попытается сформировать "буферр безопасности" для себя возле Авдеевки (deepstatemap.live)

"Такой себе полукруг возле Авдеевки на 3-5 километров, позволяющий не только закрепиться в городе, но и обеспечить возможность перегруппировки, передислокации подразделений, а также восстановить боеспособность", - объясняет он.

Россияне учатся на ошибках, в частности на тех, которые допустили под Бахмутом. После падения Бахмутской крепости украинским силам летом 2023 года относительно быстро удалось перейти к контратакующим действиям. Что заставило противника бежать с юго-западного сектора в районе Клещиевки и Андреевки.

"Чтобы это не повторилось возле Авдеевки, они создают буфер безопасности. Конечно, им нужна оперативная пауза, чтобы восстановить наступательный потенциал. Но они пользуются всеми возможностями и продвигаются там, где могут", - добавил Коваленко.

Линия обороны сдвинулась на запад. Степовое и Северное следующие?

Как заявил спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, маневр с выходом из Ласточкино нужен, чтобы организовать оборону по Бердычи-Орловка-Тоненькое. Но если посмотреть на карту, неясно, смогут ли ВСУ сохранить присутствие в Степовом и Северном, которые находятся немного восточнее. Вполне возможно, что в ближайшее время с Авдеевского фронта могут поступить очередные плохие новости.

"Это логично, потому что Степовое не первый месяц в "серой зоне", оно быстро там оказалось, хотя россияне до сих пор не смогли его полностью захватить. А на Северное идет прямая дорога из Водяного. Россияне постоянно давили через Водяное с целью захвата Северного, для них важно сформировать на их базе тот самый буфер. Поэтому не исключаю, что Северное и Степовое тоже будут потеряны", - считает Коваленко, добавив, что эти села в зоне риска и не входят в линию обороны, которую назвали военные.

Фото: отход на линию обороны Бердычи-Орловка-Тоненькое создает угрозу захвата Степвого и Северного (deepstatemap.live)

Возможный выход из Степового является прогнозируемым сценарием, говорит Мусиенко.

"Враг сумел захватить Авдеевку, и теперь мы видим последствия - выход не только из города, а потенциально и из Степового. Здесь уже все покажут реальные боевые действия, сколько нашим силам удастся продержаться", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, украинские войска ушли в маневренную оборону, которая предполагает активное движение между укрепрайонами и рубежами. Цель - обессилить врага, снизить его наступательный потенциал и блокировать дальнейшее продвижение. Отметим, за Орловкой и Тоненьким начинаются естественные преграды в виде возвышенностей и каскада водоемов. Очевидно именно здесь Силы обороны готовятся остановить прорыв российской армии.

Есть ли сейчас угроза наступления на Покровск и когда Россия возьмет паузу

Сводки Генштаба и аналитические отчеты подтверждают опасения. За минувшие сутки в районе Северного, Степового, Бердычей и Невельского было отражено не менее 25 атак. Оккупанты безуспешно наступали на Степовое, был "неприятный момент" с прорывом к Бердычам, но его тоже удалось отразить. По данным DeepState, россияне пытаются закрепиться в крайних домах в Орловке, окрестностях Тоненького и добились частичных успехов южнее Северного.

В теории прорыв может обеспечить благоприятные условия для наступления по трассе в сторону Селидово, Новогродовки и Покровска. Помимо выхода на административные границы Донецкой области это грозит попаданием района Курахово и Угледара в так называемый "мешок". Однако эксперт Мусиенко считает, что на Марьинском направлении ситуация стабилизирована и самого опасного сценария пока удается избежать.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но там наши силы довольно уверенно сдерживают врага. Что касается севера Донецкой области, ясно, что в российские планы входит продвижение и на Краматорск, и на Славянск, в том числе с Лиманского направления, где они ведут наступательные действия с ноября. Поэтому все вышеуказанные районы укрепляются нашими силами", - добавил он.

Александр Коваленко считает, что после захвата Ласточкино и потенциально Степового или Северного россияне остановятся.

"Максимум, на что они способны, - это выход на Бердычи, Семеновку и Орловку. Командование хочет обеспечить буфер, они истощены боями за Авдеевку, ограничены в ресурсах, да и потенциала для столь глубокого продвижения (в сторону Покровска, - ред.) у них недостаточно", - подытожил он.