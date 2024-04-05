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Под запретом алмазы, топливо, батареи и не только. Япония ввела новые санкции против РФ

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Японское правительство из-за ситуации в Украине ввело запрет на экспорт в Россию ряда товаров, способствующих укреплению ее промышленной базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики Японии.

Дополнительные меры по запрету экспорта вступят в силу 17 апреля.

Они будут применены к следующим товарам:

  • минеральное топливо, масла и их дистилляты, битуминозные вещества и минеральные воски;
  • неорганические химические вещества, драгоценные металлы и их неорганические или органические соединения (например, гидроген хлорид, гидроксид алюминия);
  • пластмассы и изделия из них (например, нитроцеллюлоза);
  • стальные изделия и их части (например, тип трубопровода, используемый для транспортировки нефти или газа);
  • вольфрамовый порошок и молибден, кобальт, цирконий и рений и изделия из них;
  • изделия из недрагоценных металлов;
  • котлы и машины, их части и принадлежности (например, электрические ручные инструменты, такие как шлифмашины, машины для обработки древесины, пробки, твердой резины и твердого пластика);
  • электрооборудование и его части (например, литий-ионный аккумулятор, никель-гидридный аккумулятор);
  • яхты и другие суда для отдыха или спорта, байдарки, каноэ, легкие лодки, пожарные катера, крановые суда и другие суда, плавучие доки и плавучие или погружаемые буровые или добывающие платформы;
  • оптическое оборудование, фотооборудование, измерительное оборудование, контрольное оборудование, прецизионное оборудование и их части и принадлежности (например, микротом, термостат)

Кроме того, с 10 мая будет запрещен импорт из России алмазов.

Санкции против России

В марте Европейский союз продлил действие санкций, введенных против РФ за войну в Украине.

В Центре национального сопротивления сообщали, что российские оборонные заводы не могут производить запланированное количество беспилотников из-за санкций ЕС.

Российская компания "Новатек" вынуждена свернуть свой огромный проект "Арктик СПГ-2" после того, как западные санкции ограничили доступ к танкерам ледового класса.

Вместе с тем, как сообщил ЦНС, российская компания "Планар Тек" (Planar Tech) через американского двойника дочерней компании "Коппер Маунтин Текнолоджиз" (Copper Mountain Technologies) в обход западных санкций получает контракты с оборонной промышленностью США и NASA.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в российских "Кинжалах" обнаружено по меньшей мере 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а в Х-101 - по меньшей мере 53 типа таких компонентов. Он призвал к расширению санкций и обеспечению ответственности за схемы их обхода.

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