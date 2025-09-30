Обманули освобожденных из плена: мошенники выманивали средства у украинских военных

Полицейские разоблачили преступную группу, которая обманом завладевала средствами освобожденных из плена РФ военнослужащих. Общая подтвержденная сумма ущерба составляет около миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Подробности схемы

Известно, что мошенники получали из неустановленных источников персональные данные бывших военнопленных и звонили им, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов.

Мошенники убеждали потерпевших, что на их счета должны были поступить выплаты, но из-за "технических проблем" средства не были зачислены. Для "решения вопроса" мошенники выманивали одноразовые коды из SMS, с помощью которых входили в онлайн-банкинг и получали полный контроль над счетами.

Что известно о подозреваемых

Фигурантами оказались родные братья из Одесской области, которые нигде не работали и тратили незаконно полученные средства на ювелирные изделия, мобильные телефоны, технику и продукты.

Организатор в декабре 2024 года был осужден за аналогичные преступления к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком, однако находясь на испытательном сроке, продолжил преступную деятельность.



От действий злоумышленников пострадали по меньшей мере 10 украинских защитников. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.