Обманули освобожденных из плена: мошенники выманивали средства у украинских военных

Вторник 30 сентября 2025 12:51
UA EN RU
Обманули освобожденных из плена: мошенники выманивали средства у украинских военных Фото: мошенники выманивали средства у украинских военных (facebook.com/UA-National-Police)
Автор: Константин Широкун

Полицейские разоблачили преступную группу, которая обманом завладевала средствами освобожденных из плена РФ военнослужащих. Общая подтвержденная сумма ущерба составляет около миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Подробности схемы

Известно, что мошенники получали из неустановленных источников персональные данные бывших военнопленных и звонили им, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов.

Мошенники убеждали потерпевших, что на их счета должны были поступить выплаты, но из-за "технических проблем" средства не были зачислены. Для "решения вопроса" мошенники выманивали одноразовые коды из SMS, с помощью которых входили в онлайн-банкинг и получали полный контроль над счетами.

Что известно о подозреваемых

Фигурантами оказались родные братья из Одесской области, которые нигде не работали и тратили незаконно полученные средства на ювелирные изделия, мобильные телефоны, технику и продукты.

Организатор в декабре 2024 года был осужден за аналогичные преступления к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком, однако находясь на испытательном сроке, продолжил преступную деятельность.

От действий злоумышленников пострадали по меньшей мере 10 украинских защитников. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили аферистов, которые наживались на горе семей военных. Мошенники присвоили более 4 млн гривен, обещая помощь в поиске пропавших без вести или освобождении пленных.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными призывают украинцев не верить неизвестным аккаунтам и не передавать деньги в обмен на "помощь".

"Ни одна государственная структура не берет оплату за поиск пропавших или освобождение военных. Доверяйте только официальным источникам", - отметили там.

