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Полиция разоблачила масштабный канал сбыта наркотиков, организованный уроженцем России

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Пятница 07 апреля 2023 12:28
Полиция разоблачила масштабный канал сбыта наркотиков, организованный уроженцем России Фото: полиция разоблачила масштабный канал сбыта наркотиков, организованный уроженцем России (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области правоохранители изъяли наркотические средства на 4 млн гривен. Канал сбыта организовал уроженец России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

Как пишет Небитов, организатором масштабного межрегионального канала сбыта психотропов и наркотических веществ оказался 40-летний уроженец России, житель Киева.

Правоохранители изъяли:

  • 200 граммов метадона;
  • 100 граммов кокаина;
  • 700 граммов амфетамина;
  • 300 граммов соли альфа PVP;
  • 3,5 килограмма элитных шишек каннабиса;
  • всего восемь наименований наркотиков и психотропов.

"Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы", - пишет начальник полиции Киевской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала агентку ФСБ, корректировавшую ракетный удар по школе в Донецкой области в августе 2022 года.

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