Полиция разоблачила масштабный канал сбыта наркотиков, организованный уроженцем России
В Киевской области правоохранители изъяли наркотические средства на 4 млн гривен. Канал сбыта организовал уроженец России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.
Как пишет Небитов, организатором масштабного межрегионального канала сбыта психотропов и наркотических веществ оказался 40-летний уроженец России, житель Киева.
Правоохранители изъяли:
- 200 граммов метадона;
- 100 граммов кокаина;
- 700 граммов амфетамина;
- 300 граммов соли альфа PVP;
- 3,5 килограмма элитных шишек каннабиса;
- всего восемь наименований наркотиков и психотропов.
"Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы", - пишет начальник полиции Киевской области.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала агентку ФСБ, корректировавшую ракетный удар по школе в Донецкой области в августе 2022 года.
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