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Более 75% украинцев считают серьезной проблему нелегального распространения наркотиков, - опрос

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Пятница 07 апреля 2023 17:02
Более 75% украинцев считают серьезной проблему нелегального распространения наркотиков, - опрос Фото: более 75% украинцев считают серьезной проблему нелегального распространения наркотиков (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Только пять процентов украинцев считают, что государство эффективно в противодействии распространению наркотиков. Подавляющее большинство респондентов называют работу в этом направлении не очень или вообще не эффективным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование "Украинской социальной платформы".

Более 75% украинцев считают серьезной проблему нелегального распространения наркотиков и 71% ответили, что государство не эффективно борется с этим явлением.

Вместе с тем, более 30% опрошенных считают, что именно сейчас необходимо участие общественности и частных лиц в борьбе с нелегальным распространением наркотиков. Тридцать шесть процентов ответили, что такое участие должно быть вместе с полицией.

Напомним, ранее сообщалось, что на днях в Украине стартует масштабная акция "Поймай барыгу - получи кэш". В рамках акции рядовые граждане могут присоединиться к борьбе с наркобизнесом и получить за это деньги.

Более 75% украинцев считают серьезной проблему нелегального распространения наркотиков, - опросБолее 75% украинцев считают серьезной проблему нелегального распространения наркотиков, - опросБолее 75% украинцев считают серьезной проблему нелегального распространения наркотиков, - опрос

Присоединиться к подобным акциям, согласно исследованию, согласились почти 20% респондентов. Еще более 10% готовы донатить в ее фонд. А поддержать морально согласились более шестидесяти процентов. Сорок процентов заявили, что хотели распространять информацию о такой инициативе.

Акцию "Поймай барыгу - получи кэш" анонсировал блогер Стас Домбровский. По его словам, анонимный меценат готов платить за каждого торговца запрещенными препаратами еще большую сумму выплатит тому, кто разоблачит нарколабораторию или торговца в зоне боевых действий.

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