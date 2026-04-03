Под ударом Павлоград и не только. РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами и дронами

08:27 03.04.2026 Пт
2 мин
Стали известны последствия атаки РФ по Павлограду и другим громадам Днепропетровщины
aimg Константин Широкун
Фото: РФ атаковали Днепропетровщину дронами и ракетами (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Российские войска сегодня ночью и под утро, 3 апреля, атаковали несколько общин Днепропетровской области, в частности под ударом был и Павлоград

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

"Почти 30 раз враг атаковал четыре района области ракетами, беспилотниками и артиллерией. В Павлограде и Верховцево Каменского района из-за российских ударов повреждена инфраструктура", - отметил Ганжа.

По его словам, также изуродована инфраструктура и на Никопольщине, а также пятиэтажки. Враг попал по райцентру, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах.

Также на Криворожье россияне атаковали Зеленодольскую громаду. К счастью, везде обошлось без пострадавших.

Удары по Днепру и области

Российские войска ежедневно атакуют общины Днепропетровской области. Так, РФ утром 26 марта атаковала дронами Днепр. Враг ударил по многоэтажке, есть пострадавшие.

Также с 9 на 10 марта враг атаковал Днепр. Следствием ударов стали повреждения в восьми высотках, также выбиты сотни окон, а еще пострадали люди. Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки 10 человек пострадали. Как сообщалось, среди них 12-летний парень.

Кроме того, россияне ударили по Днепру около полуночи 9 марта. Были слышны взрывы. Воздушные Силы незадолго до этого сообщали о движении боевых дронов на область. Сначала сообщалось о нескольких пострадавших, впоследствии цифра возросла до десяти.

