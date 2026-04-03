Під ударом Павлоград і не тільки. РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами

"Майже 30 разів ворог атакував чотири райони області ракетами, безпілотниками та артилерією. У Павлограді та Верхівцевому Кам'янського району через російські удари пошкоджена інфраструктура", - зазначив Ганжа.

За його словами, також понівечена інфраструктура і на Нікопольщині, а також п'ятиповерхівки. Ворог поцілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Також на Криворіжжі росіяни атакували Зеленодольську громаду. На щастя, всюди минулося без постраждалих.

Удари по Дніпру та області

Російські війська щодня атакують громади Дніпропетровської області. Так, РФ вранці 26 березня атакувала дронами Дніпро. Ворог вдарив по багатоповерхівці, є постраждалі.

Також з 9 на 10 березня ворог атакував Дніпро. Наслідком ударів стали пошкодження в восьми висотках, також вибиті сотні вікон, а ще постраждали люди. Олександр Ганжа повідомив, що в результаті ворожої атаки 10 осіб постраждали. Як повідомлялось, серед них 12-річний хлопець.