Під ударом Павлоград і не тільки. РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами

08:27 03.04.2026 Пт
Стали відомі наслідки атаки РФ по Павлограду та інших громадах Дніпропетровщини
aimg Костянтин Широкун
Фото: РФ атакували Дніпропетровщину дронами та ракетами (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Російські війська сьогодні вночі та під ранок, 3 квітня, атакували кілька громад Дніпропетровської області, зокрема під ударом був й Павлоград

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Майже 30 разів ворог атакував чотири райони області ракетами, безпілотниками та артилерією. У Павлограді та Верхівцевому Кам'янського району через російські удари пошкоджена інфраструктура", - зазначив Ганжа.

За його словами, також понівечена інфраструктура і на Нікопольщині, а також п'ятиповерхівки. Ворог поцілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Також на Криворіжжі росіяни атакували Зеленодольську громаду. На щастя, всюди минулося без постраждалих.

Удари по Дніпру та області

Російські війська щодня атакують громади Дніпропетровської області. Так, РФ вранці 26 березня атакувала дронами Дніпро. Ворог вдарив по багатоповерхівці, є постраждалі.

Також з 9 на 10 березня ворог атакував Дніпро. Наслідком ударів стали пошкодження в восьми висотках, також вибиті сотні вікон, а ще постраждали люди. Олександр Ганжа повідомив, що в результаті ворожої атаки 10 осіб постраждали. Як повідомлялось, серед них 12-річний хлопець.

Окрім того, росіяни вдарили по Дніпру близько опівночі 9 березня. Було чути вибухи. Повітряні Сили незадовго до цього повідомляли про рух бойових дронів на область. Спочатку повідомлялось про кількох постраждалих, згодом цифра зросла до десяти.

