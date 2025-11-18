Автопром работает? Какие автомобили делают в Украине и есть ли "полный цикл"

В Украине за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано на 44% меньше отечественных легковых автомобилей по сравнению с прошлым годом. Количество регистраций снизилось до 138 авто в месяц, а доля украинских машин на рынке упала до 2%.

Подробнее о том, какие автомобили сегодня выпускаются в Украине, каковы объемы и технологии производства и возможно ли восстановление украинского автопрома, читайте в материале РБК-Украина .

Какие автомобили производят в Украине?

В Украине выпускают легковые, грузовые автомобили и автобусы, рассказывает аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий.

В топ-5 легковых марок за первые 10 месяцев 2025 года вошли: Skoda, СКС (Спец-Ком-Сервис), ГАС (украинский завод бронированных и специальных автомобилей), VD и Toyota.

"Только часть автомобилей марки Skoda - это легковые авто для общего рынка. Они выпускаются на закарпатском заводе "Еврокар", - сказал эксперт в комментарии РБК-Украина.

Другие модели - это переоборудованные в заводских условиях местными предприятиями автомобили, которые получают отметку "специальный": для полиции, медицинской помощи, коммунальных служб и т.д.

Новицкий отмечает, что в сегменте грузовиков лидерами являются: InterCargoTruck, СКС, СБМ, ТК, Reform. Импортные шасси оснащают самосвалами, кранами-манипуляторами, фургонами-рефрижераторами и подобными "надстройками", после чего транспортное средство получает имя нового производителя - компании по дооборудованию или переоборудованию авто.

Среди автобусов в топе: Ataman, ЗАЗ, Эталон, Богдан, ФПВ. В случае сборки автобуса, преимущественно к импортному (индийскому или китайскому шасси, реже японскому) добавляется кузов, сваренный на месте.

Какие объемы производства авто в Украине?

В Институте исследований авторынка сообщают, что абсолютное большинство автомобилей, представленных на украинском рынке, имеют иностранное происхождение. Доля импортированных в октябре транспортных средств достигла 98%, что составляет 7 183 единицы. Автомобили отечественного производства занимают лишь 2% рынка - 138 единиц.

Точные данные о производстве остаются внутренней информацией заводов, поскольку неизвестно, сколько транспортных средств накоплено на складах. Доступны лишь показатели первых регистраций (фактически, продаж) транспортных средств, которые обозначены как произведенные в Украине, объясняет Новицкий.

В 2025 году за 10 месяцев произведенных в Украине легковых авто было зарегистрировано 1 479 единиц (-44,5% к аналогичному периоду 2024 года), а также 1 991 грузовик (-13,4%) и 674 автобуса (+17,0%).

Фото: В Украине производят автобусы и спецтехнику для ГСЧС и Сил обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)

В октябре количество первых регистраций составило 138 легковых автомобилей украинского производства. Больше всего среди них было зарегистрировано кроссоверов Skoda Karoq - 83 единицы.

Какие технологии сборки авто применяются?

Остап Новицкий объясняет, что 100% полного цикла собственного производства (со штамповкой, сваркой и покраской кузовов) в сегменте легковых авто сейчас в Украине нет. Зато используются различные уровни локализации, которые подпадают под определение "произведено в Украине".

Крупноузловая сборка - это основной метод для легковых авто. На заводе "Еврокар" Skoda Karoq собирают именно по этой схеме. На завод приходят готовые, окрашенные кузова и двигатели, шасси, элементы салона, которые на месте соединяются в готовый автомобиль.

Дооборудование / переоборудование доминирует в сегменте грузовых и специальных авто. Компания импортирует базовое шасси (раму с кабиной и мотором) и в Украине устанавливает на него специализированную "надстройку": кузов-фургон, рефрижератор, самосвальный механизм или кран. После этого транспортное средство получает новый номер.

Производство кузова на импортном шасси типично для автобусов. За основу берется готовое импортное шасси (например, TATA или Ashok Leyland) и на него "одевается" сваренный и оборудованный на украинском заводе пассажирский кузов.

Какие рынки сбыта авто украинского производства?

Для автомобилей отечественного производства преимущественно характерен локальный сбыт, отмечает Остап Новицкий. Это обусловлено значительным количеством контрактных изделий по заказу коммунальных или государственных учреждений, или спецификой тендеров на автобусные перевозки, где приоритет может предоставляться владельцам автобусов, изготовленных в Украине.

Возможно ли восстановление украинского производства авто?

Разговор о будущем украинского автопрома стоит начинать с того, что единственный автопроизводитель, несмотря на всю государственную поддержку, так и не смог удержать позиции. "ЗАЗ, навязанный плановой экономикой СССР, позже реинкарнированный в тепличных условиях под брендом Daewoo, так и не смог, несмотря на все дотации и субсидии, выжить", - подчеркнул Новицкий.

Эксперт отмечает, что сейчас в сегменте легковушек качественные и конкурентные изделия предлагает "Еврокар" (Skoda), при этом продавая в месяц в среднем 85 авто, при мощности завода до 5000 авто в месяц. При таком спросе вряд ли другие подобные производители будут иметь желание создавать здесь собственные предприятия.

Фото: В Украине регистрируется лишь около 140 легковых авто собственной сборки в месяц (Getty Images)

"Ко всему, каждому, кто попытается здесь (в Украине - ред.) начать производство, добавляется еще один весомый момент: китайский автопром, который уверенно захватывает все мировые рынки, предлагая все: от легковых электромобилей городского класса до тяжелых строительных самосвалов", - пишет Новицкий.

Сейчас среди новых легковых авто на рынке примерно четверть - китайские изделия. А если взглянуть на перспективный сектор электромобилей, там made in China занимают уже 75%, добавляет он.

Для рентабельного производства нужно выпускать минимум 300-500 тысяч автомобилей в год, тогда как внутренний украинский рынок обеспечивает спрос лишь на 100 тысяч, комментирует Олег Назаренко, глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

До 2008 года Украина производила около 400 тысяч авто, большинство из которых экспортировалось в страны СНГ. "Однако, после потери этих рынков и полного запрета доступа к европейскому рынку из-за переходных положений Соглашения об ассоциации с ЕС, украинские производители оказались без достаточных сбытовых возможностей", - рассказывает РБК-Украина эксперт.