Ночной обстрел Днепра: повреждены 8 многоэтажек и выбиты сотни окон (фото)

С 9 на 10 марта враг атаковал Днепр. Следствием ударов стали повреждения в восьми высотках, также выбиты сотни окон, а еще пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Бориса Филатова.

"В Днепре в результате очередной российской атаки повреждены по меньшей мере восемь многоэтажек. В домах разбило несколько сотен окон", - написал Филатов.

Он также отметил, что детали относительно других возможных повреждений выясняются.

Также глава Днепра сообщил, что на месте ударов развернута палатка для приема обращений от пострадавших. В ближайшие часы коммунальщики приступят к работе.

В свою очередь начальник Днепропетровской ОГА Александ Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки 10 человек пострадали. Как сообщалось, среди них 12-летний парень.

Еще в пресс-службе местной администрации опубликовали фото с последствиями ударов РФ. На кадрах заметны значительные повреждения как снаружи, так и внутри домов, в частности, разбитые окна.