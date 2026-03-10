ua en ru
Ночной обстрел Днепра: повреждены 8 многоэтажек и выбиты сотни окон (фото)

02:20 10.03.2026 Вт
2 мин
Кроме материального ущерба пострадали десять человек, среди которых - 12-летний мальчик
aimg Маловичко Юлия
Ночной обстрел Днепра: повреждены 8 многоэтажек и выбиты сотни окон (фото) Фото: последствия удара РФ 9-10 марта (Динпропетровская ОГА)

С 9 на 10 марта враг атаковал Днепр. Следствием ударов стали повреждения в восьми высотках, также выбиты сотни окон, а еще пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Бориса Филатова.

"В Днепре в результате очередной российской атаки повреждены по меньшей мере восемь многоэтажек. В домах разбило несколько сотен окон", - написал Филатов.

Он также отметил, что детали относительно других возможных повреждений выясняются.

Также глава Днепра сообщил, что на месте ударов развернута палатка для приема обращений от пострадавших. В ближайшие часы коммунальщики приступят к работе.

В свою очередь начальник Днепропетровской ОГА Александ Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки 10 человек пострадали. Как сообщалось, среди них 12-летний парень.

Еще в пресс-службе местной администрации опубликовали фото с последствиями ударов РФ. На кадрах заметны значительные повреждения как снаружи, так и внутри домов, в частности, разбитые окна.

Фото: последствия обстрела россиян 9-10 марта (Днепропетровская ОГА)

Ночной обстрел Днепра

Напомним, россияне ударили по Днепру около полуночи еще 9 марта. Были слышны взрывы. Воздушные Силы незадолго до этого сообщали о движении боевых дронов на область.

Сначала сообщалось о нескольких пострадавших, впоследствии цифра возросла до десяти.

Как известно, дроны и ракеты РФ время от времени атакуют Днепропетровскую область. Регион, как и областной центр, пережил все последствия обстрелов: и блэкауты, и проблемы с отоплением и водоснабжением.

Также РБК-Украина писало о том, как "Шахед" упал недалеко от дома городского главы Бориса Филатова.

