Ночной обстрел Днепра: повреждены 8 многоэтажек и выбиты сотни окон (фото)
С 9 на 10 марта враг атаковал Днепр. Следствием ударов стали повреждения в восьми высотках, также выбиты сотни окон, а еще пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Бориса Филатова.
"В Днепре в результате очередной российской атаки повреждены по меньшей мере восемь многоэтажек. В домах разбило несколько сотен окон", - написал Филатов.
Он также отметил, что детали относительно других возможных повреждений выясняются.
Также глава Днепра сообщил, что на месте ударов развернута палатка для приема обращений от пострадавших. В ближайшие часы коммунальщики приступят к работе.
В свою очередь начальник Днепропетровской ОГА Александ Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки 10 человек пострадали. Как сообщалось, среди них 12-летний парень.
Еще в пресс-службе местной администрации опубликовали фото с последствиями ударов РФ. На кадрах заметны значительные повреждения как снаружи, так и внутри домов, в частности, разбитые окна.
Ночной обстрел Днепра
Напомним, россияне ударили по Днепру около полуночи еще 9 марта. Были слышны взрывы. Воздушные Силы незадолго до этого сообщали о движении боевых дронов на область.
Сначала сообщалось о нескольких пострадавших, впоследствии цифра возросла до десяти.
Как известно, дроны и ракеты РФ время от времени атакуют Днепропетровскую область. Регион, как и областной центр, пережил все последствия обстрелов: и блэкауты, и проблемы с отоплением и водоснабжением.
Также РБК-Украина писало о том, как "Шахед" упал недалеко от дома городского главы Бориса Филатова.