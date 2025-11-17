ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Под ударом - 17 локаций: Россия атаковала Украину 128 дронами и "Искандерами"

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 09:15
UA EN RU
Под ударом - 17 локаций: Россия атаковала Украину 128 дронами и "Искандерами" Иллюстративное фото: Россия атаковала Украину 128 дронами и "Искандерами" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 17 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Враг применил ударные дроны и баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным Воздушных сил, россияне запустили две баллистические ракеты "ИскандерМ" из Ростовской области. А запуски 128 ударных дронов типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций осуществлялись с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированного Крыма.

Около 80 аппаратов - это "Шахеды".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 предварительно известно о сбитии или подавлении 91 вражеского дрона на севере, юге и востоке Украины.

В то же время зафиксировано 32 попадания ударных БпЛА в 15 населенных пунктах, а также удары двух баллистических ракет в двух локациях.

Атака продолжается - в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов. Силы обороны призывают граждан соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

Обстрелы 17 ноября

Этой ночью российские войска атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру в нескольких городах Одесской области. В результате обстрела повреждены несколько судов, есть раненый.

Также россияне атаковали Балаклею Харьковской области. В результате ракетного удара есть погибшие и раненые. Сообщается, что, по предварительным данным 3 человека погибли, еще 13 пострадали, из них 4 ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины ПВО Атака дронов Ракетная атака Война в Украине
Новости
Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список
Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского