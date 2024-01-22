РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов"
Российские войска запустили ударные дроны типа "Шахед" для ударов по территории Украины сегодня вечером, 22 января. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Военные предупредили о фиксации нескольких групп дронов-камикадзе противника на юге страны. Барражирующие боеприпасы интервентов направляются на северо-запад Украины.
"Несколько групп ударных БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный", - рассказали в Воздушных силах.
В соответствующих регионах объявлена воздушная тревога.
Атака дронов 22 января
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 22 января, российские захватчики атаковали территорию Украины 8 дронами-камикадзе Shahed. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все вражеские ударные беспилотники.
Боевая работа по отражению воздушной атаки проводилась в четырех областях, а именно в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской.
Позже днем стало известно, что в Бериславе Херсонской области россияне с дрона сбросили взрывчатку на мотоциклиста. В результате атаки он погиб.
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