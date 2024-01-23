Как выглядит спорткомплекс "Локомотив" в Киеве после ракетной атаки: фото, видео

В Соломенском районе Киева во время сегодняшней массированной ракетной атаки был поврежден спортивный комплекс "Локомотив". Есть существенные разрушения, а также получил ранения один человек.

РБК-Украина в материале ниже показывает, как выглядит спорткомплекс после атаки.

Отметим, что "Локомотив" принадлежит "Укрзализныце", которая уже проинформировала о последствиях атаки на спортивный комплекс.

"В результате обстрела поврежден спортивный комплекс "Укрзализныци" в Киеве. Один человек ранен. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС", - написали в пресс-службе УЗ.

Там также рассказали, что ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и временно перемещенных семей, в том числе из Мариуполя, Мелитополя, Херсона.

"К счастью, в момент происшествия детей на территории комплекса не было", - подчеркнули в УЗ.

После завершения спасательных работ будет оценен масштаб повреждений. Тренировки на сегодня отменены.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте происшествия. Как можно увидеть на фото и видео, масштаб разрушений существенный.