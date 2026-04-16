RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Под ударом в Киеве оказался автоцентр с Mercedes, Ducati, Kia: есть жертвы

14:00 16.04.2026 Чт
2 мин
Здание получило значительные повреждения и временно не работает
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия вражеского удара по автоцентру (t.me/dsns_telegram)

В результате вражеской атаки на предприятие "Укравто Групп" в Киеве погибли двое сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "Укравто Киев".

Читайте также: РФ била по гостиницам, домам и детплощадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу

"Уважаемые клиенты, с грустью сообщаем, что в результате ночной атаки РФ на Киев произошло трагическое событие для коллектива "Укравто Киев" - погибли два сотрудника нашего предприятия", - говорится в заявлении.

Пресс-служба компании отметила, что здание автоцентра получило значительные повреждения и сейчас временно не работает.

"Укравто Групп" работает на рынке Украины с 1969 года. Компания занимается производством, импортом и продажей автомобилей, а также предоставляет услуги сервиса, страхования и логистики.

Она является официальным дилером и генеральным импортером таких мировых брендов, как Mercedes-Benz, Ducati, KIA, Maserati, Chery, Geely, Toyota и ряда других марок.

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, Россия за сутки атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение суток страна-агрессор применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из воздушных целей.

Отметим, в результате ночной массированной атаки россиян в Киеве повреждена производственная площадка ДТЭК, пострадал работник. Есть разрушения административных зданий и производственных цехов, повреждены 15 автомобилей.

О том, как выглядит Подольский район Киева после вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
