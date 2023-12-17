Под ударом Херсон и Староконстантинов. Игнат рассказал подробности атаки "шахедов"

Россияне этой ночью выпустили по Украине 20 дронов-камикадзе иранской разработки. Под ударом был Херсон и Староконстантинов Хмельницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
По его словам, сегодняшняя ночная атака была типичной для россиян.
"Но сегодня мы видели серьезную работу противовоздушной обороны в Херсонской области и городе Херсоне. Падение обломков есть, часть ударных БПЛА была направлена именно по Херсону, там отработали", - подчеркнул спикер.
Кроме того, Игнат отметил, что российские "шахеды" этой ночью традиционно направлялись в Хмельницкую область, а именно в Староконстантинов. Там находится аэродром.
"Мы уже знаем, город Староконстантинов стал символом уничтожения "шахедов". Сегодня враг тоже направил часть ударных БПЛА именно в этом направлении", - добавил он.
Воздушные силы с вечера 16 декабря сообщили, что россияне запустили "шахеды". ПВО работала в разных регионах.
Позже стало известно, что оккупанты выпустили 20 ударных беспилотников из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым), а также крылатую ракету "Искандер-К" и управляемую авиационную Х-59.
Известно, что все "шахеды" были сбиты. В частности, в Херсонской области - 7 дронов, а в Одесской области - 9. Ракеты тоже не достигли своих целей.
В Одесской области обломки дрона упали на частный дом. В результате атаки погиб мужчина.
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