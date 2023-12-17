Под ударом Херсон и Староконстантинов. Игнат рассказал подробности атаки "шахедов"

По его словам, сегодняшняя ночная атака была типичной для россиян.

"Но сегодня мы видели серьезную работу противовоздушной обороны в Херсонской области и городе Херсоне. Падение обломков есть, часть ударных БПЛА была направлена именно по Херсону, там отработали", - подчеркнул спикер.

Кроме того, Игнат отметил, что российские "шахеды" этой ночью традиционно направлялись в Хмельницкую область, а именно в Староконстантинов. Там находится аэродром.

"Мы уже знаем, город Староконстантинов стал символом уничтожения "шахедов". Сегодня враг тоже направил часть ударных БПЛА именно в этом направлении", - добавил он.

Что еще известно об атаке

Воздушные силы с вечера 16 декабря сообщили, что россияне запустили "шахеды". ПВО работала в разных регионах.

Позже стало известно, что оккупанты выпустили 20 ударных беспилотников из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым), а также крылатую ракету "Искандер-К" и управляемую авиационную Х-59.

Известно, что все "шахеды" были сбиты. В частности, в Херсонской области - 7 дронов, а в Одесской области - 9. Ракеты тоже не достигли своих целей.

В Одесской области обломки дрона упали на частный дом. В результате атаки погиб мужчина.