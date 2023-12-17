Під ударом Херсон та Старокостянтинів. Ігнат розповів подробиці атаки "шахедів"

За його словами, сьогоднішня нічна атака була типовою для росіян.

"Але сьогодні ми бачили серйозну роботу протиповітряної оборони у Херсонській області та місті Херсоні. Падіння уламків є, частину ударних БПЛА була спрямована саме по Херсону, там відпрацювали", - наголосив речник.

Крім того, Ігнат зазначив, що російські "шахеди" цієї ночі традиційно прямували у Хмельницьку область, а саме у Старокостянтинів. Там знаходиться аеродром.

"Ми вже знаємо, місто Старокостянтинів стало символом знищення "шахедів". Сьогодні ворог теж спрямував частину ударних БПЛА саме у цьому напрямку", - додав він.

Що ще відомо про атаку

Повітряні сили ще з вечора 16 грудня повідомили, що росіяни запустили "шахеди". ППО працювала у різних регіонах.

Пізніше стало відомо, що окупанти випустили 20 ударних безпілотників з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим), а також крилату ракету "Іскандер-К" і керовану авіаційну Х-59.

Відомо, що всі "шахеди" були збиті. Зокрема, у Херсонській області - 7 дронів, а в Одеській області - 9. Ракети теж не досягли своїх цілей.

В Одеській області уламки дрона впали на приватний будинок. Внаслідок атаки загинув чоловік.