В Украине нетипичная воздушная тревога: что произошло

В Украине днем, 30 апреля заметили нетипичную ситуацию с воздушной тревогой. Опасность из-за дронов объявлена в западных областях, тогда как в других - преимущественно уже объявили отбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

"Воздушную тревогу объявили из-за угрозы ударов вражескими беспилотниками. Перейдите в укрытие!" - предупредил тем временем глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В Воздушных силах ВСУ в свою очередь предупредили жителей не только Львовской, но и Волынской области об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:26 выглядит так:

Атака "Шахедов" по Украине

Напомним, что около со вчерашнего вечера до сих пор продолжается российская дроновая атака. Противник запустил первые группы ударных беспилотников еще 29 апреля в 21:34.

Этой ночью под массированным ударом был Харьков. По подсчетам правоохранителей, враг применил по городу по меньшей мере 15 беспилотников.

Кроме того, в результате других ударов в этом районе поврежден кондитерский цех, многоквартирные дома, автосалон, рестораны, кафе, магазины и т.д. Под вражеским огнем оказались также больница и частный жилой сектор в Салтовском районе.

В Киевском районе атака беспилотников привела к повреждению гаражей, выбиты окна в многоэтажных домах. В результате указанной массированной атаки врага на Харьков пострадали 47 человек, в том числе 5-летняя девочка и 16-летний парень.

Кроме того, под массированным ударом был и город Днепр. Больше разрушений произошло в частном секторе. В частях областного центра вспыхнули пожары.

Один дом уничтожен, еще несколько и предприятие - повреждено. Также повреждено бюро ритуальных услуг и легковушка.