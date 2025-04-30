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В Украине нетипичная воздушная тревога: что произошло

Среда 30 апреля 2025 10:26
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В Украине нетипичная воздушная тревога: что произошло Фото: в западных областях Украины объявлена тревога из-за дронов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине днем, 30 апреля заметили нетипичную ситуацию с воздушной тревогой. Опасность из-за дронов объявлена в западных областях, тогда как в других - преимущественно уже объявили отбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

"Воздушную тревогу объявили из-за угрозы ударов вражескими беспилотниками. Перейдите в укрытие!" - предупредил тем временем глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В Воздушных силах ВСУ в свою очередь предупредили жителей не только Львовской, но и Волынской области об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:26 выглядит так:

В Украине нетипичная воздушная тревога: что произошло

Атака "Шахедов" по Украине

Напомним, что около со вчерашнего вечера до сих пор продолжается российская дроновая атака. Противник запустил первые группы ударных беспилотников еще 29 апреля в 21:34.

Этой ночью под массированным ударом был Харьков. По подсчетам правоохранителей, враг применил по городу по меньшей мере 15 беспилотников.

Кроме того, в результате других ударов в этом районе поврежден кондитерский цех, многоквартирные дома, автосалон, рестораны, кафе, магазины и т.д. Под вражеским огнем оказались также больница и частный жилой сектор в Салтовском районе.

В Киевском районе атака беспилотников привела к повреждению гаражей, выбиты окна в многоэтажных домах. В результате указанной массированной атаки врага на Харьков пострадали 47 человек, в том числе 5-летняя девочка и 16-летний парень.

Кроме того, под массированным ударом был и город Днепр. Больше разрушений произошло в частном секторе. В частях областного центра вспыхнули пожары.

Один дом уничтожен, еще несколько и предприятие - повреждено. Также повреждено бюро ритуальных услуг и легковушка.

Впрочем, после ночного террора, враг продолжал запускать "Шахеды" и в светлое время суток, отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Больные кацапы запустили "Шахеды" днем. А парад Путина все ближе, за который он так боится. Лучше бы полностью прекратил огонь", - написал Коваленко.

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