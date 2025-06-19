Под ударом - общежития и дома: стали известны последствия ударов РФ по Херсонской области

Россияне за минувшие сутки нанесли серию ударов по правобережью Херсонской области. В результате обстрелов повреждены многоэтажки, автомобили и объекты инфраструктуры, известно о 14 раненых.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Отмечается, что среди поврежденных 25 объектов: 11 частных домов, три многоквартирных дома, два общежития, пять автомобилей, газопровод, учебное заведение, здание пожарного депо.
Так, в Белозерке российские оккупанты совершили атаки FPV-дронами по зданию пожарного депо. В результате попаданий травмировались трое спасателей. У всех диагностировали взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и контузии.
В Херсоне в результате артиллерийских ударов получили повреждения три многоквартирных дома. Оккупанты атаковали и инфраструктурные объекты города. В результате артиллерийского обстрела микрорайона "Корабел" поврежден газопровод.
В медицинские учреждения также обратились пятеро пострадавших от вражеских дроновых атак в предыдущие дни. Это женщины в возрасте 24, 56, 71 год и мужчины в возрасте 46 и 49 лет. У них врачи диагностировали контузии и минно-взрывные травмы.
Херсон прибрежные общины и ежедневно страдают от российских атак. Напомним, что 17 июня 12 человек попали под удары российских беспилотников в Херсоне. Все они получили ранения и были направлены в больницу.
Кроме того, 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц. Как сообщали в Херсонской ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону.
Также 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.
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