Под ударом - общежития и дома: стали известны последствия ударов РФ по Херсонской области

Отмечается, что среди поврежденных 25 объектов: 11 частных домов, три многоквартирных дома, два общежития, пять автомобилей, газопровод, учебное заведение, здание пожарного депо.

Так, в Белозерке российские оккупанты совершили атаки FPV-дронами по зданию пожарного депо. В результате попаданий травмировались трое спасателей. У всех диагностировали взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и контузии.

В Херсоне в результате артиллерийских ударов получили повреждения три многоквартирных дома. Оккупанты атаковали и инфраструктурные объекты города. В результате артиллерийского обстрела микрорайона "Корабел" поврежден газопровод.

В медицинские учреждения также обратились пятеро пострадавших от вражеских дроновых атак в предыдущие дни. Это женщины в возрасте 24, 56, 71 год и мужчины в возрасте 46 и 49 лет. У них врачи диагностировали контузии и минно-взрывные травмы.