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Под ударом дронов оказался состав Ozon в Адыгее, комплекс остановил работу

02:49 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Ozon не в первый раз попадает под удары дронов (Getty Images)

В ночь на 4 ноября беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске в Республике Адыгея. Работников эвакуировали, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Дроны ударили по логистическому комплексу Ozon в Адыгейске. В компании сообщили, что всех сотрудников эвакуировали. Предварительно пострадавших нет.

О масштабах разрушений и пожаре в Ozon не сообщают.

Логистический центр перестал принимать поставки от продавцов. Партии, которые уже были в пути, будут перенаправлены на другие составы.

"Товары, размещенные в комплексе, скроем с витрины маркетплейса. Отменим заказы, которые не сможем привезти из других объектов", - заявили в пресс-службе Ozon.

Новые заказы покупатели могут оформлять как обычно. Их будут собирать и доставлять из других логистических комплексов.

Склады Ozon регулярно попадают под удары украинских дронов. Вечером 24 октября Силы обороны атаковали российский Омск беспилотниками FP-1. Под удар попали завод "Омский каучук" и логистический комплекс Ozon.

Впоследствии в Fire Point показали спутниковые снимки, на которых видно, что состав Ozon в Омске отчасти выгорел. Чтобы добраться до целей, дроны преодолели более 2500 км от границы с Украиной.

Атаки на склады ударили и по бизнесу маркетплейсов. После украинских ударов по складской инфраструктуре Wildberries и Ozon получили массовые иски от продавцов.

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