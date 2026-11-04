UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

Під ударом дронів опинився склад Ozon в Адигеї, комплекс зупинив роботу

02:49 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: Ozon не вперше потрапляє під удари дронів (Getty Images)

У ніч на 4 листопада безпілотники атакували логістичний центр Ozon в Адигейську в Республіці Адигея. Працівників евакуювали, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Дрони вдарили по логістичному комплексу Ozon в Адигейську. У компанії повідомили, що всіх співробітників евакуювали. Попередньо, постраждалих немає.

Про масштаби руйнувань і пожежу в Ozon не повідомляють.

Логістичний центр припинив приймати поставки від продавців. Партії, які вже були в дорозі, перенаправлять на інші склади.

"Товари, розміщені в комплексі, приховаємо з вітрини маркетплейсу. Скасуємо замовлення, які не зможемо привезти з інших об'єктів", - заявили в пресслужбі Ozon.

Нові замовлення покупці можуть оформлювати як зазвичай. Їх збиратимуть і доставлятимуть з інших логістичних комплексів.

Склади Ozon регулярно потрапляють під удари українських дронів. Ввечері 24 жовтня Сили оборони атакували російський Омськ безпілотниками FP-1. Під удар тоді потрапили завод "Омський каучук" і логістичний комплекс Ozon.

Згодом у Fire Point показали супутникові знімки, на яких видно, що склад Ozon в Омську частково вигорів. Щоб дістатися цілі, дрони подолали понад 2500 км від кордону з Україною.

Атаки на склади вдарили і по бізнесу маркетплейсів. Після українських ударів по складській інфраструктурі Wildberries та Ozon отримали масові позови від продавців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяАтака дронів