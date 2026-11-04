Під ударом дронів опинився склад Ozon в Адигеї, комплекс зупинив роботу

Дрони вдарили по логістичному комплексу Ozon в Адигейську. У компанії повідомили, що всіх співробітників евакуювали. Попередньо, постраждалих немає.

Про масштаби руйнувань і пожежу в Ozon не повідомляють.

Логістичний центр припинив приймати поставки від продавців. Партії, які вже були в дорозі, перенаправлять на інші склади.

"Товари, розміщені в комплексі, приховаємо з вітрини маркетплейсу. Скасуємо замовлення, які не зможемо привезти з інших об'єктів", - заявили в пресслужбі Ozon.

Нові замовлення покупці можуть оформлювати як зазвичай. Їх збиратимуть і доставлятимуть з інших логістичних комплексів.