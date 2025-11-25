Под ударом десантный корабль и нефтетерминал: детали атаки на Новороссийск

Силы обороны и СБУ атаковали Новороссийск в РФ. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
"Этой ночью бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами безопасности и обороны поразили дальнобойными беспилотниками ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ", - сообщают источники.
Так, зафиксировано попадание по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем ПВО С-300/С-400. По предварительным данным, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.
Операцию СБУ провела совместно с ГУР МОУ, ССО ВСУ, Силами беспилотных систем, Госпогранслужбой и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС ВСУ Украины.
Кстати, во время атаки российская ПВО активно работала по гражданской инфраструктуре Новороссийска. На видео видны неоднократные попадания ракет комплекса "Панцирь" в жилые дома.
Порт "Новороссийск" является вторым по величине центром экспорта нефти в России и главной базой Черноморского флота РФ.
"СБУ продолжает методично уменьшать нефтедолларовые доходы России, которыми она финансирует войну против Украины, а также ослаблять системы ПВО противника, защищающие ключевые военные и инфраструктурные объекты врага", - сообщил информированный источник в СБУ.
Напомним, ранее Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября нанесли удар по пункту базирования кораблей ВМФ России "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Украинские ракеты и ударные дроны при этом атаковали и повредили портовую инфраструктуру в городе и нефтяной терминал "Шесхарис".
"Шесхарис" - крупный нефтяной терминал в порту Новороссийска, который принадлежит компаниям "Транснефть" и "Роснефть". За месяц терминал обрабатывает 35-40 крупных танкеров - то есть не менее 3,5-4,5 млн тонн сырой нефти или до 20% морского экспорта России.
Впоследствии стало известно, что Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти после ночной атаки дронов. В самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за удара по Новороссийску мировые цены на нефть выросли на 3%, а в целом украинский удар остановил 2% поставок мирового объема нефти.