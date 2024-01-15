Россияне готовят наступление, но масштабного прорыва не будет, - ISW

Российские оккупационные войска, вероятно, готовят в ближайшие недели наступательные операции на востоке и юге Украины, когда замерзнет земля. В то же время агрессор не сможет реализовать масштабные прорывы из-за недостатка сил и личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что в последнее время в российских СМИ появилась информация о якобы подготовке агрессором наступления в ближайшие недели после того, как на востоке и юге Украины замерзнет земля. Ориентировочно называется период между 12 января и 2 февраля.

В то же время литературный критик и альтернативный историк Сергей Переслегин обеспокоен тем, что Россия не имеет достаточного количества живой силы для проведения широкомасштабных наступательных действий, а имеющаяся группировка захватчиков позволяет лишь проводить локальные тактические маневры.

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что линия фронта на западе Запорожской области "гудит, как пчелиный улей" из-за большого количества украинских беспилотников, которые массово и метко бьют по целям и затрудняют ротацию личного состава россиян.

Согласно оценке Института изучения войны, минусовые температуры в Украине, вероятно, пока сдерживают операции на фронте, но создадут более благоприятную местность для механизированной маневренной войны, поскольку земля замерзнет в ближайшие недели.

"ISW продолжает оценивать, что несмотря на зимние погодные условия и состояние местности, российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или интенсифицировать локальные наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу. По данным ISW, российские войска не смогут осуществить оперативно значимые прорывы", - говорится в отчете.

Наступательные действия россиян в Украине

13 января Институт изучения войны обнародовал карты, по которым видно, что российские захватчики пытаются наступать к югу от Донецка.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что российские военные терпят неудачи в рамках зимнего наступления. Сейчас враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что захватчики будут готовить наступление ближе к президентским выборам в России.

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