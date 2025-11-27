Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России

В ночь на 27 ноября в Новокуйбышевске Самарской области в РФ прогремела серия взрывов, город атаковали неизвестные дроны. Целью атаки, вероятно, стал нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.
Astra проанализировала видео очевидцев и установила, что вспышки после атаки на Новокуйбышевск Самарской области этой ночью возникли непосредственно над местным НПЗ.
Российский ресурс пишет, что на кадрах, снятых с улицы Мичурина, видно как минимум три вспышки.
"В воздухе на высоте около 1,5 км, над горизонтом, но тоже в воздухе - вероятно снова работа ПВО к югу от Новокуйбышевского НПЗ (расстояние от места съемки до взрыва более 3,5 км), а также яркое зарево в самом конце - непосредственно на территории НПЗ", - сообщает Telegram-канал.
Местные власти атаку пока не комментировали.
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области - это один из крупнейших российских НПЗ с годовой переработкой почти 9 млн тонн нефти.
Предприятие производит более 20 видов продукции и обеспечивает горючим, в том числе реактивного типа, российскую армию. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар, масштабы повреждений уточняются. Предприятие входит в группу ПАО "НК "Роснефть".
Напомним, этот нефтеперерабатывающий завод уже неоднократно становился целью украинских ударов. Последняя атака произошла в ночь на 16 ноября - ее подтвердил Генеральный штаб.
До этого, в ночь на 19 октября, по объекту также нанесли удар. После той атаки предприятие было вынуждено остановить первичную переработку сырья.
Еще один удар по Новокуйбышевскому НПЗ произошел 28 августа, когда на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.
Самое серьезное поражение этот завод получил 10 марта 2025 года - тогда атака вызвала временную приостановку работы предприятия. В результате удара была повреждена ключевая установка первичной переработки нефти КДУ-11 мощностью 18 900 тонн в сутки.