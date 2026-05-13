Под ударом Буковина, Прикарпатье и не только: дроны добрались до запада Украины

Главное: Дроны заходят с разных направлений: новые группы БпЛА фиксируют на севере и юге Украины, курс - преимущественно западный и северо-западный. Хмельницкая область: работает ПВО, известно о трех травмированных, все госпитализированы в состоянии средней тяжести. Прикарпатье: взрывы в области и Коломые, в части районов Ивано-Франковской области пропал свет. Буковина: в Черновцах прогремели взрывы, по вражеским дронам работают силы ПВО. Волынь: Луцк и область под массированной атакой "Шахедов", в регионе слышны взрывы. Ровенская область: дроны движутся на Ровно, в части города после взрывов исчез свет.

Дроны летят с разных направлений

По состоянию на 13:30 новые группы российских ударных беспилотников продолжают заходить в воздушное пространство Украины с разных направлений.

По данным Воздушных сил, на севере вражеские БпЛА зафиксированы над Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областями, они движутся западным курсом.

На юге группы дронов замечены над Николаевской, Одесской, Винницкой и Хмельницкой областями. Они движутся в западном и северо-западном направлениях. Это свидетельствует о том, что атака будет длительной.

Также зафиксировано движение беспилотников в направлении Ровно и Черновцов. Отдельные группы БпЛА направляются на Луцк, еще одна группа движется по территории Волынской области в направлении Ковеля.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области во время атаки работает противовоздушная оборона, сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин.

В результате атаки известно о трех травмированных людях. Они госпитализированы в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести, людям оказана медицинская помощь. Состояние стабильное.

Прикарпатье

Армия РФ также атакует Ивано-Франковскую область.

"Враг атакует Прикарпатье! Находитесь в безопасных местах! Сохраняйте информационную тишину!", - говорится в сообщении ОВА.

Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Взрывы прогремели также в Коломые. В городе зафиксировали перебои с электроснабжением.

Буковина

В Черновцах также раздавались взрывы. Начальник Черновицкой ОГА сообщил, что по российским беспилотникам работают силы ПВО.

Волынь

Луцк и Волынская область также оказались под атакой.

"На область продолжается массированная атака вражескими БпЛА типа "Шахед". Призываю всех соблюдать меры безопасности и находиться в укрытии. Берегите себя и близких", - проинформировал председатель Волынской ОГА Роман Романюк.

В регионе слышны взрывы, работа ПВО продолжается.

Ровенская область

По данным СМИ, в части Ровно после взрывов, исчезло электроснабжение.

Официальная информация о причинах отключения пока уточняется.