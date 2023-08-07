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Под ударом многоэтажки, кафе и магазины. Что известно о ракетной атаке на Покровск

Фото: российские оккупанты обстреляли Покровск (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Иван Носальский

В Покровске из-за ракетного удара российских оккупантов сегодня, 7 августа, погибли мирные жители. Также известно о раненых.

Все детали очередной атаки врага - в материале РБК-Украина.

Двое мирных жителей погибли

"По состоянию на данный момент известно о двух погибших - женщине и мужчине. Четырех раненых забрала скорая. Спасатели и медики работают", - написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. 

 

При этом он отметил, что российских террористов нужно остановить и силой лишить возможностей воевать и убивать гражданских. 

В свою очередь глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что, по предварительным данным, в результате вражеской атаки на Покровск известно о 7 раненых. 

Поврежденные здания

В результате атаки повреждены девятиэтажка и пятиэтажка, жилые дома в частном секторе, отель, магазины, административные здания, подчеркнул глава ОВА.

 

Фото: последствия ракетного удара россиян (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Рекомендации местных властей

В Покровской городской военной администрации призвали жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях во время тревоги. 

Там подчеркнули, что жителям нужно находится подальше от места удара россиян, поскольку, помимо возможного повторного обстрела, там может обвалиться здание. 

"Следуйте инструкциям спасателей и следите за новостями", - добавляют в ведомстве. 

Число жертв увеличилось

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал, что в результате атаки оккупантов погибли пять человек, а еще 18 - получили ранения. 

"По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лица. Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области", - уточнил министр. 

По его словам, из-за удара РФ пострадали четверо спасателей, восемь полицейских и трое гражданских. 

Поисково-спасательные работы продолжаются, добавил Клименко. 

Обстрел Покровска

Напомним, сегодня, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты нанесли два ракетных удара по Покровску.

Глава государства пообещал, что наша страна ответит на такие теракты россиян. 

 

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