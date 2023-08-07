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Під ударом багатоповерхівки, кафе та магазини. Що відомо про ракетну атаку на Покровськ

Фото: російські окупанти обстріляли Покровськ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

У Покровську через ракетний удар російських окупантів сьогодні, 7 серпня, загинули мирні мешканці. Також відомо про поранених.

Всі деталі чергової атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

Двоє мирних жителів загинули

"Станом на даний момент відомо про двох загиблих - жінку та чоловіка. Чотирьох поранених забрала швидка. Рятувальники та медики працюють", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

 

При цьому він зазначив, що російських терористів потрібно зупинити і силою позбавити можливостей воювати та вбивати цивільних.

У свою чергу голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що, за попередніми даними, внаслідок ворожої атаки на Покровськ відомо про 7 поранених.

Пошкоджені будівлі

Внаслідок атаки пошкоджено дев'ятиповерхівку та п'ятиповерхівку, житлові будинки у приватному секторі, готель, магазини, адміністративні будівлі, підкреслив голова ОВА.

 

Фото: наслідки ракетного удару росіян (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Рекомендації місцевої влади

У Покровській міській військовій адміністрації закликали жителів зберігати спокій та перебувати в укриттях під час тривоги.

Там наголосили, що жителям потрібно перебувати подалі від місця удару росіян, оскільки, крім можливого повторного обстрілу, там може обвалитися будівля.

"Слідуйте інструкціям рятувальників і слідкуйте за новинами", - додають у відомстві.

Число жертв збільшилося

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко написав, що внаслідок атаки окупантів загинули п'ятеро людей, а ще 18 - отримали поранення.

"Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинули 4 та постраждали 3 цивільні особи. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області", - уточнив міністр.

За його словами, через удар РФ постраждали четверо рятувальників, вісім поліцейських та троє цивільних.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, додав Клименко.

З'явилися нові фото роботи рятувальників

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали, як рятувальники допомагають на місці російського удару по Покровську.

 

Фото: рятувальні роботи у Покровську (t.me/dsns_telegram)

У відомстві також уточнили, що внаслідок атаки поранення отримали п'ять рятувальників.

Окупанти били "Іскандерами"

Як зазначають в Офісі генерального прокурора, Росія використала для обстрілу Покровська балістичні ракети "Іскандер".

"При процесуальному керівництві Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни", - сказано в повідомленні ОГП.

Обстріл Покровська

Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський розповів, що окупанти завдали двох ракетних ударів по Покровську.

Глава держави пообіцяв, що наша країна відповість на такі теракти росіян.

 

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