В Скадовске взорвали автомобиль с российскими офицерами, - ГУР

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвали автомобиль, в котором находились двое офицеров российской оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как сообщает ГУР, подрыв автомобиля Nissan произошел около 20:40, 20 марта, на улице Мира.

Фото: в Скадовске взорвали автомобиль с российскими офицерами (t.me/DIUkraine)

"В пикапе находились двое офицеров российской оккупационной армии. От машины московитов осталась груда искореженного металла", - добавляет украинская разведка.

Украинские партизаны

Партизаны действуют на временно оккупированных территориях, осуществляя диверсии, собирая разведданные и не только. Они взрывают технику и объекты оккупантов, атакуют коллаборационистов, передают координаты вражеских баз и складов Вооруженным Силам Украины (ВСУ).

Их деятельность затрудняет оккупантам контроль над захваченными территориями, заставляет их усиливать меры безопасности и тратить ресурсы на борьбу с подпольем.

Недавно партизаны "АТЕШа" успешно провели диверсию в Донецке, во время которой был уничтожен военный автомобиль оккупантов вместе с комплексом РЭБ. В частности, обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.