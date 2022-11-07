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Под Северодонецком оккупанты обыскивают гражданских. Часть людей после этого исчезает

Фото: Под Северодонецком оккупанты обыскивают гражданских (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В селах, расположенных рядом с оккупированным Северодонецком (Луганская область) продолжаются обыски среди населения. Часть людей, у которых происходили незаконные обыски, начала исчезать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Северодонецкой городской военной администрации Александра Стрюка.

"Люди, которые возвращались в Северодонецк, в большинстве своем смогли выдержать там 2-3 суток", - говорится в заявлении.

По словам Стрюка, гуманитарная обстановка в городе сложная. Оккупационные власти не в состоянии наладить предоставление коммунальных услуг. Также россияне производят эксгумацию тел погибших. Стрюк предполагает, что это делается для сокрытия преступлений оккупантов.

"В окрестных селах продолжаются обыски населения, кое-где исчезают люди. Россияне укрепляют оборону города", - пояснил глава города.

Оккупанты продолжают распространять списки пустых квартир, куда будут расселять боевиков и коллаборантов.

Напомним, что российские оккупанты устроили лагерь для подготовки мобилизованных в Северодонецке Луганской области.

Отметим, что мобилизованных россиян, направленных в оккупированную часть Луганской области, расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.

Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке жилищный фонд разрушен на 80%.

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