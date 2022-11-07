Под Северодонецком оккупанты обыскивают гражданских. Часть людей после этого исчезает

"Люди, которые возвращались в Северодонецк, в большинстве своем смогли выдержать там 2-3 суток", - говорится в заявлении.

По словам Стрюка, гуманитарная обстановка в городе сложная. Оккупационные власти не в состоянии наладить предоставление коммунальных услуг. Также россияне производят эксгумацию тел погибших. Стрюк предполагает, что это делается для сокрытия преступлений оккупантов.

"В окрестных селах продолжаются обыски населения, кое-где исчезают люди. Россияне укрепляют оборону города", - пояснил глава города.

Оккупанты продолжают распространять списки пустых квартир, куда будут расселять боевиков и коллаборантов.