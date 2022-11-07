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Під Сєвєродонецьком окупанти обшукують цивільних. Частина людей після цього зникає

Фото: Під Сєвєродонецьком окупанти обшукують цивільних (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У селах, які розташовані поряд з окупованим Сєвєродонецьком (Луганська область) тривають обшуки серед населення. Частина людей, у яких відбувались незаконні обшуки, почала зникати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександра Стрюка.

"Люди, які поверталися в Сєвєродонецьк, здебільшого змогли витримати там 2-3 доби", - йдеться у заяві.

За словами Стрюка, гуманітарна ситуація в місті складна. Окупаційна влада не в змозі налагодити надання комунальних послуг. Також росіяни роблять ексгумацію тіл загиблих. Стрюк припускає, що це робиться задля приховування злочинів окупантів.

"У навколишніх селах тривають обшуки населення, подекуди зникають люди. Росіяни укріплюють оборону міста", - пояснив очільник міста.

Окупанти продовжують розповсюджувати списки порожніх квартир, куди розселятимуть бойовиків та колаборантів.

Нагадаємо, що російські окупанти влаштували табір для підготовки мобілізованих у Сєвєродонецьку Луганської області.

Зазначимо, що мобілізованих росіян, яких направили до окупованої частини Луганської області, розселяють у покинутих квартирах Рубіжного та Сєвєродонецька.

Окрім того, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку житловий фонд зруйновано на 80%.

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Російська ФедераціяЛуганськСєвєродонецькВійна в Україні