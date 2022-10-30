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Россияне развернули лагерь подготовки мобилизованных в Северодонецке

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Луганская область, Воскресенье 30 октября 2022 20:17
Россияне развернули лагерь подготовки мобилизованных в Северодонецке Иллюстративное фото: россияне развернули лагерь подготовки мобилизованных в Северодонецке (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты устроили лагерь для подготовки мобилизованных в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка в эфире телеканала "Киев" .

По его словам, количество российских мобилизированных в Северодонецке увеличилось.

"Даже было организовано что-то вроде лагеря для их подготовки или полигон... Зашла дополнительная живая сила в город, которую там готовят, учат. Трудно сказать, что они там с ними делают. Может, рассказывают, как выглядит оружие", - сказал Стрюк.

Он также отметил, что оккупанты готовятся к обороне оккупированного города и строят линии обороны.

По его словам, самая большая угроза - это минирование окрестностей города.

Отметим, что мобилизованных россиян, которых направили в оккупированную часть Луганской области, расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.

Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке жилищный фонд разрушен на 80%.

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