Россияне развернули лагерь подготовки мобилизованных в Северодонецке
Российские оккупанты устроили лагерь для подготовки мобилизованных в Северодонецке Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка в эфире телеканала "Киев" .
По его словам, количество российских мобилизированных в Северодонецке увеличилось.
"Даже было организовано что-то вроде лагеря для их подготовки или полигон... Зашла дополнительная живая сила в город, которую там готовят, учат. Трудно сказать, что они там с ними делают. Может, рассказывают, как выглядит оружие", - сказал Стрюк.
Он также отметил, что оккупанты готовятся к обороне оккупированного города и строят линии обороны.
По его словам, самая большая угроза - это минирование окрестностей города.
Отметим, что мобилизованных россиян, которых направили в оккупированную часть Луганской области, расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.
Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке жилищный фонд разрушен на 80%.
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