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Мобилизированных россиян расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка, - ОВА

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Украина, Суббота 29 октября 2022 16:15
Мобилизированных россиян расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка, - ОВА Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Мобилизированных россиян в большом количестве направили на оккупированную часть Луганской области. Их расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире национального телемарафона.

"В Рубежное и Северодонецк завезли многие российские войска. Сейчас они с помощью коллаборантов находят пустые квартиры и расселяют там своих военных", - заявил Гайдай.

Глава области заявил, что город Северодонецк за четыре месяца постоянных обстрелов полностью разрушен, а значит, его уже невозможно использовать как крепость. Также в городе очень сложная гуманитарная ситуация, в жилые дома невозможно подать электричество, газ, воду.

"Российского мяса" их командованию не жалко вообще, но они все же хотят пожить в более комфортных условиях, чем на поле, в палатках под постоянными ливневыми дождями", - добавил Гайдай.

Напомним, что коллаборантов и россиян будут расселять в пустых квартирах и домах оккупированного Северодонецка.

Также ранее стало известно, что россияне увеличивают военный контингент в оккупированном Северодонецке.

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