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В Северодонецке жилищный фонд разрушен на 80%, - Гайдай

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Северодонецк, Воскресенье 30 октября 2022 11:30
В Северодонецке жилищный фонд разрушен на 80%, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай о ситуации в Северодонецке (tribun)
Автор: Татьяна Степанова

Российским захватчикам, которые находятся в Луганской области, несколько месяцев не выплачивают назначенные деньги, так же оккупанты не могут выплатили жителям обещанные компенсации за уничтоженное жилье в Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, также боевикам в Луганской области уже не один месяц не выплачивают деньги, таможенный контроль между так называемой "ЛНР" и Россией так и не отменили.

"Вроде с 11 октября пункты пропуска между так называемой "ЛНР" и Россией отменены. На бумаге. Впрочем, жители Луганщины ежедневно жалуются даже на усиление таможенных мер в отношении них. В частности, на пункте пропуска "Довжанский" желающие выехать в РФ стоят более двух часов - ждут, пока разрешат. Возможно, у таможенников проблемы с деньгами. Как вот у боевиков, которые уже не один месяц не могут получить назначенные выплаты. Хотя знают, что несмотря ни на что, новенькая "лада" будет. Есть смысл бороться", - рассказал он.

За четыре месяца оккупации российские захватчики не восстанавливают разрушенную инфраструктуру и дома людей.

"Никто даже и не думал ничего восстанавливать, даже для пропаганды. Заявили перед псевдореферендумом о выплате компенсаций за разрушенное жилье, а люди денег так и не увидели. На текущей неделе вдруг после указания из Луганска нашлись 38 северодончан, которым вроде бы выдали деньги. И еще девять, которые тоже готовы их получить. Кто эти люди? И почему они в подавляющем меньшинстве? Хотелось бы посмотреть в лицо", - заметил Гайдай.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что мобилизованных россиян в большом количестве направили в оккупированную часть Луганской области. Их расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.

Также мы писали, что в Луганской области задержали россиян, которых мобилизовали и бросили на войну против Украины. Они отказались воевать и за это их удерживают на одном из предприятий города.

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Луганск Северодонецк окупанти
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