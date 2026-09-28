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В ГУР раскрыли пути обхода санкций российской "оборонкой"

12:12 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
В ГУР раскрыли пути обхода санкций российской "оборонкой" Фото: в ГУР раскрыли пути обхода санкций российской "оборонкой" (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ГУР раскрыли более десятка банков, финансовых посредников и платежных систем РФ, помогающих обходить международные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

Из-за масштабных санкций, введенных против российского финансового сектора, Россия и в частности ее оборонный сектор вынуждены искать альтернативные каналы для международных платежей.

Для этого используются цифровые валюты, трансграничные платежные сети и финансовая инфраструктура других государств, не приобщившихся к санкциям.

Так, к такой деятельности привлечен ряд финансовых структур, среди которых:

  • Finzypay — платежная и криптовалютная платформа, осуществляющая конвертацию и переводы с использованием привязанного к рублю цифрового актива RubX, разработанного с участием госкорпорации "Ростех";
  • "Азиатско-Тихоокеанский банк" – финансовое учреждение, которое проводит трансграничные расчеты с привлечением китайской межбанковской системы CIPS и казахстанского банка;
  • "Система-Крипто" – российский финтех-сервис, входящий в группу АФК "Система", связанную с подсанкционным российским олигархом Владимиром Евтушенковым.

По данным ГУР, для российского военно-промышленного комплекса доступ к международным платежам имеет особое значение, ведь российский ВПК продолжает зависеть от иностранной электронной компонентной базы, технологического оборудования, сырья и других критически важных ресурсов.

Именно поэтому функционирование альтернативных финансовых каналов позволяет РФ поддерживать необходимые международные закупки и сохранять доступ к компонентам и технологиям, необходимым для производства вооружения.

Напомним, ранее Евросоюз официально продлил действие персональных ограничений за угрозу суверенитету Украины, однако снял санкции с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Детальнее о том, как олигархам удалось обойти ограничения и какие это будет иметь последствия для санкционной политики Запада, читайте в материале РБК-Украина "Кошельки Путина. Как Усманов и Фридман вышли из-под санкций ЕС и почему это опасно".

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