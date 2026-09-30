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В ГУР раскрыли заводы, производящие ракеты для российских "Панцирей"

10:24 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
В ГУР раскрыли заводы, производящие ракеты для российских "Панцирей" Фото: в ГУР раскрыли заводы, производящие ракеты в российские "Панцеры" (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ГУР МО Украины раскрыли данные о 23 российских предприятиях, привлеченных к производству управляемых ракет 95Я6 для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

Отмечается, что ключевую роль в создании этих ракет играет Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова – главный разработчик и производитель ракет 95Я6.

Предприятие уже известно участием в производстве вооружений для беспилотных комплексов "Орион", управляемых снарядов "Краснополь" и пушек для истребителей.

В ГУР раскрыли заводы, производящие ракеты для российских &quot;Панцирей&quot;

При этом около трети предприятий, информация о которых обнародована сегодня, не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Среди них:

  • Завод "Компонент" – производитель бесконтактных датчиков целей для ракет 95Я6;
  • Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе – производит и поставляет блоки излучения и питания для этих ракет;
  • Тамбовский завод "Электроприбор" – производитель рулевых приборов для 95Я6.

Что известно о "Панцирях"

"Панцирь" – это семейство российских самоходных ЗРГК малой дальности, предназначенных для противовоздушной обороны важных районов, отдельных военных и промышленных объектов. Также РФ использует эти комплексы для усиления своих систем ПВО на малых и предельно малых высотах и защиты от массированных атак средств воздушного нападения.

С 2023 года россияне устанавливают "Панцирь" на крышах зданий в Москве. В этом году там была замечена еще одна модификация комплекса - "Панцирь-СМД-Е". В отличие от предыдущих вариантов, он вместо автоматических пушек применяет малые ракеты ТКБ-1055 "Гвоздь".

Напомним, ранее Силы обороны Украины поразили три российских предприятия, привлеченных к производству ракет. В частности, речь идет о заводе "Искра" в Ульяновске, Ефремовском заводе синтетического каучука и "Воронежсинтезкаучук".

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