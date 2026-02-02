Под прицелом склад боеприпасов и пункты управления РФ: ВСУ нанесли серию ударов

Удары в Донецкой области

По данным Генштаба, в районе населенного пункта Кураховка, на временно оккупированной части Донецкой области, украинские подразделения поразили два пункта управления противника. Речь идет об объектах полкового и дивизионного уровней.

Кроме того, в том же районе зафиксировано попадание во вражеский склад боеприпасов, который обеспечивал потребности подразделений захватчиков.

Атаки на пункты управления БпЛА

Украинские защитники также продолжают системно уничтожать возможности врага в сфере беспилотной авиации. Подразделения Сил обороны нанесли удары по пунктам управления дронами россиян в районах:

Успеновки (Запорожская область);

Гуляйполя (Запорожская область).

В настоящее время продолжается уточнение потерь оккупационных войск в результате проведенных атак. В Генштабе подчеркнули, что подобные операции направлены на подрыв наступательного потенциала армии РФ.