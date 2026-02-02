Під прицілом склад боєприпасів і пункти управління РФ: ЗСУ завдали серію ударів

Сили оборони України в ніч на 2 лютого завдали серію результативних ударів по пунктах управління та логістичних об'єктах російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.
За даними Генштабу, у районі населеного пункту Курахівка, що на тимчасово окупованій частині Донеччини, українські підрозділи уразили два пункти управління противника. Йдеться про об'єкти полкового та дивізійного рівнів.
Крім того, у тому ж районі зафіксовано влучання у ворожий склад боєприпасів, який забезпечував потреби підрозділів загарбників.
Українські захисники також продовжують системно знищувати можливості ворога у сфері безпілотної авіації. Підрозділи Сил оборони завдали ударів по пунктах управління дронами росіян у районах:
Наразі триває уточнення втрат окупаційних військ унаслідок проведених атак. У Генштабі наголосили, що такі операції спрямовані на підрив наступального потенціалу армії РФ.
Нагадаємо, 31 січня стало відомо, що Сили оборони України провели серію успішних атак на військові об'єкти ворога як на тимчасово окупованих територіях, так і в тилу РФ.
Зокрема, у Луганській області в районі Кам'янки було уражено зенітний ракетний комплекс Тор-М1.
Крім того, влучні удари було завдано по командних пунктах і складах у Запорізькій та Донецькій областях. Тоді вдалося знищити пункти управління безпілотниками в районах Рівнопілля та Случовська.