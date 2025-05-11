Под Покровском ВСУ "минусовали" сотни оккупантов и пункт управления БПЛА

С начала суток 11 мая и до вечера на фронте в целом произошло 111 боев. Самым горячим направлением остается Покровский, где ВСУ обезвредили 368 российских захватчиков, и уничтожили немало техники и пункт управления БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 11 мая.

Российские обстрелы

С начала суток российские оккупанты нанесли 39 авиаударов (сбросили 68 управляемых авиационных бомб)

Также противник привлек для поражения 1262 дроны-камикадзе, и совершил 3821 обстрел по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

Харьковское направление - враг 2 раза проводил наступательные действия в районе Волчанска.

- враг 2 раза проводил наступательные действия в районе Волчанска. Купянское направление - оккупанты атаковали в районах Новой Кругляковки и Загрызово, Силы обороны остановили 2 попытки противника продвинуться вперед.

- оккупанты атаковали в районах Новой Кругляковки и Загрызово, Силы обороны остановили 2 попытки противника продвинуться вперед. Лиманское направление - здесь враг 20 раз атаковал позиции ВСУ в районах н.п. Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодези и в направлении Григорьевки. Продолжаются 4 боестолкновения.

- здесь враг 20 раз атаковал позиции ВСУ в районах н.п. Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодези и в направлении Григорьевки. Продолжаются 4 боестолкновения. Северское направление - украинские защитники отражали 4 вражеских штурма в районе Белогоровки, из которых 2 до сих пор продолжаются.

- украинские защитники отражали 4 вражеских штурма в районе Белогоровки, из которых 2 до сих пор продолжаются. Краматорское направление - захватчики проводили штурмы позиций ВСУ вблизи Новомарково, Часового Яра и Андреевки. Украинские защитники отбили 4 вражеские атаки.

- захватчики проводили штурмы позиций ВСУ вблизи Новомарково, Часового Яра и Андреевки. Украинские защитники отбили 4 вражеские атаки. Торецкое направление - росармия 6 раз штурмовала позиции ВСУ в районах Озаряновки, Делиевки и Торецка.

- росармия 6 раз штурмовала позиции ВСУ в районах Озаряновки, Делиевки и Торецка. Покровское направление - враг проводил атаки в районах н.п. Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Багатырь. Воины ВСУ остановили 38 штурмовых действий россиян, еще 9 боев - продолжаются.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 368 оккупантов, из них 193 - безвозвратно", - передали в Генштабе.

Силы обороны на этом направлении уничтожили 5 боевых бронированных машин, 1 артиллерийскую систему, автомобиль, 15 мотоциклов, 32 БПЛА, 1 единицу специальной техники, пункт управления БПЛА, а также повредили 1 ББМ, автомобиль, 4 мотоцикла и 4 артсистемы врага.