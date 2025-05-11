Под Покровском ВСУ "минусовали" сотни оккупантов и пункт управления БПЛА
С начала суток 11 мая и до вечера на фронте в целом произошло 111 боев. Самым горячим направлением остается Покровский, где ВСУ обезвредили 368 российских захватчиков, и уничтожили немало техники и пункт управления БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 11 мая.
Российские обстрелы
С начала суток российские оккупанты нанесли 39 авиаударов (сбросили 68 управляемых авиационных бомб)
Также противник привлек для поражения 1262 дроны-камикадзе, и совершил 3821 обстрел по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.
Ситуация на фронте
- Харьковское направление - враг 2 раза проводил наступательные действия в районе Волчанска.
- Купянское направление - оккупанты атаковали в районах Новой Кругляковки и Загрызово, Силы обороны остановили 2 попытки противника продвинуться вперед.
- Лиманское направление - здесь враг 20 раз атаковал позиции ВСУ в районах н.п. Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодези и в направлении Григорьевки. Продолжаются 4 боестолкновения.
- Северское направление - украинские защитники отражали 4 вражеских штурма в районе Белогоровки, из которых 2 до сих пор продолжаются.
- Краматорское направление - захватчики проводили штурмы позиций ВСУ вблизи Новомарково, Часового Яра и Андреевки. Украинские защитники отбили 4 вражеские атаки.
- Торецкое направление - росармия 6 раз штурмовала позиции ВСУ в районах Озаряновки, Делиевки и Торецка.
- Покровское направление - враг проводил атаки в районах н.п. Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Багатырь. Воины ВСУ остановили 38 штурмовых действий россиян, еще 9 боев - продолжаются.
"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 368 оккупантов, из них 193 - безвозвратно", - передали в Генштабе.
Силы обороны на этом направлении уничтожили 5 боевых бронированных машин, 1 артиллерийскую систему, автомобиль, 15 мотоциклов, 32 БПЛА, 1 единицу специальной техники, пункт управления БПЛА, а также повредили 1 ББМ, автомобиль, 4 мотоцикла и 4 артсистемы врага.
- Новопавловское направление - здесь враг 7 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Константинополя, Новоселки, Свободного Поля и Новополя. До сих пор продолжаются 3 боя.
- Ореховское направление - оккупанты проводили 6 наступательных операций в районе Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.
- Приднепровское направление - российские захватчики 1 раз неудачно атаковали в сторону позиций ВСУ.
- Курское направление - здесь произошло 7 атак врага, 1 бой до сих пор продолжается. Также росармия нанесла 2 авиаудара (сбросив 4 КАБы), и осуществили 134 артиллерийских обстрела, в том числе 8 - из РСЗО.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ утром 11 мая, за последние сутки российские оккупанты потеряли еще 1310 военнослужащих. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 33 артиллерийские системы противника.
Утром 11 мая в военном командовании информировали, что за минувшие сутки украинские защитники разгромили вражеские войска в девяти районах на фронте.
Добавим, в обнародованном 11 мая отчете экспертов Институт изучения войны (ISW) сообщалось, что ВСУ продвинулись в Курской области, вместе с тем фиксировалось и продвижение со стороны российских оккупантов в Донецкой области.
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