Нацгвардейцы уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"Качественная работа по выявлению и поражению от аэроразведчиков 11 бригады имени Михаила Грушевского. Уничтожен еще один дорогостоящий комплекс дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром", - проинформировал командующий.

Потери России в Украине

За минувшие сутки российские захватчики потеряли 810 военнослужащих. В целом с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали около 431 550 россиян.

В частности, на днях Силы обороны с Javelin уничтожили колонну оккупантов, которая шла на штурм в Запорожской области.

Между тем бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ результативно отбили штурм россиян возле Марьинки в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.