Нацгвардейцы уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром" (видео)
Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российский комплекс дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.
"Качественная работа по выявлению и поражению от аэроразведчиков 11 бригады имени Михаила Грушевского. Уничтожен еще один дорогостоящий комплекс дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром", - проинформировал командующий.
Потери России в Украине
За минувшие сутки российские захватчики потеряли 810 военнослужащих. В целом с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали около 431 550 россиян.
В частности, на днях Силы обороны с Javelin уничтожили колонну оккупантов, которая шла на штурм в Запорожской области.
Между тем бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ результативно отбили штурм россиян возле Марьинки в Донецкой области.
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