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ВСУ уничтожили комплекс видеонаблюдения "Муром-М" россиян на Волчанском направлении

Суббота 08 марта 2025 13:22
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ВСУ уничтожили комплекс видеонаблюдения "Муром-М" россиян на Волчанском направлении Фото: ВСУ уничтожили комплекс видеонаблюдения (GeneralStaff)
Автор: Владислава Ткаченко

В Харьковской области Силы обороны уничтожили вражеские антенны связи и комплекс видеонаблюдения. В результате точных ударов были уничтожены оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Восточном направлении, в частности на Волчанском, подразделение "Скорпион" в сотрудничестве с РУБпАК "Фурия" успешно уничтожило точку взлета вражеских дронов, две антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который враг пытался замаскировать под скворечник.

В результате прицельных ударов по опорным пунктам российских войск украинские силы обороны уничтожили 26 захватчиков, значительно ослабив вражеские позиции на этом направлении.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении украинские войска отбили четыре атаки российских захватчиков вблизи Волчанска и на пути к Красному Первому.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 883 тысячи военных. Только за минувшие сутки украинские силы уничтожили еще тысячу оккупантов.

Как сообщало Министерство обороны, 2024 год стал для России рекордным по количеству потерь среди личного состава и техники, превысив 400 тысяч погибших солдат.

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