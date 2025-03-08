ВСУ уничтожили комплекс видеонаблюдения "Муром-М" россиян на Волчанском направлении

В Харьковской области Силы обороны уничтожили вражеские антенны связи и комплекс видеонаблюдения. В результате точных ударов были уничтожены оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Восточном направлении, в частности на Волчанском, подразделение "Скорпион" в сотрудничестве с РУБпАК "Фурия" успешно уничтожило точку взлета вражеских дронов, две антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который враг пытался замаскировать под скворечник.

В результате прицельных ударов по опорным пунктам российских войск украинские силы обороны уничтожили 26 захватчиков, значительно ослабив вражеские позиции на этом направлении.