Под Петербургом вспыхнул масштабный пожар после взрыва

Пожар возле агрофирмы "Выборжец" в Колтушах

В городе Колтуши Ленинградской области вблизи агрофирмы "Избиратель" вспыхнул масштабный пожар. Об этом рассказали местные жители.

По их словам, перед тем, как началось возгорание, был слышен взрыв.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Последствия атаки на порт Усть-Луга

В порту Усть-Луга ликвидировали пожар, возникший ночью в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, утром 31 августа беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Екатеринбурге , после чего на территории объекта вспыхнули пожары.

Это уже восьмой из десяти крупнейших складов компании в России, вышедший из строя из-за украинских ударов с середины июля.