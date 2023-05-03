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Под оккупированным Донецком раздались взрывы (видео)

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Моспино, Среда 03 мая 2023 16:33
Под оккупированным Донецком раздались взрывы (видео) Фото: Взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 3 мая, в оккупированном городе Моспино (Донецкая область) раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На фотографиях можно увидеть сильный пожар, а на видео слышны звуки взрывов.

Более подробной информации по этому поводу пока нет.

Моспино

Город Донецкой городской общины Донецкого района, Украина. Входить в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 находится под временной оккупацией.

Напомним, что во время массированной атаки БПЛА по Украине в среду, 3 мая, кафиры запустили дроны-камикадзе и по Константиновке Донецкой области.

На железной дороге в "ДНР" зафиксировали значительный дефицит кадров, поскольку почти всех ее работников мобилизовали на войну против Украины.

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