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В Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 17:32
В Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа Фото: Харьковская военная администрация сократила комендантский час (УНИАН)
Автор: Татьяна Зарембо

Харьковская областная военная администрация сообщила о сокращении продолжительности комендантского часа в населенных пунктах области с 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Как сообщил глава администрации, с сегодняшнего дня комендантский час продлится с 23:00 до 05:00. Такое решение Харьковская ОВА приняла в ответ на многочисленные обращения жителей области - представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы и т. д.

"Это решение согласовали с военным руководством. Сейчас ситуация с безопасностью позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа. В город Харьков и общины области постепенно возвращаются местные жители, даже несмотря на то, что нас ждет очень сложная зима. Соответственно растет необходимость в более продолжительной работе продуктовых сетей, сферы обслуживания. Поэтому реагируем на потребности", - заметил Синегубов.

При этом он отметил, что условия комендантского часа не изменились: запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также во время комендантского часа запрещено движение транспортных средств.

Недавно РБК-Украина сообщало, что с 1 декабря по всей Николаевской области, кроме недавно освобожденных территорий, сокращен комендантский час, который продлится с 00:00 до 05:00.

Ранее мы писали, что в Полтавской области с 19 ноября уменьшили продолжительность комендантского часа. Он продлится с 23:00 до 05:00.

Также мы писали о том, что Винницкая область изменяет продолжительность комендантского часа.

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Комендантский час
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