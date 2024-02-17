Под обстрелами и с поддержкой ГУР. Военные показали, как выходили из Авдеевки

Военные Вооруженных сил Украины вышли из Авдеевки Донецкой области и сейчас удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения врага.

"Спецназовцы ГУР МО в составе Сил безопасности и обороны в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки, нанося колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян", - сообщили в разведке.

По их данным, в рамках приказа о скоординированном отходе основных сил, спецназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор.

Военные 3 штурмовой бригады отметили, что в условиях интенсивных боев почти каждое перемещение и ротацию украинских сил в Авдеевке сопровождали российские беспилотники и артиллерия.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Вчера, 16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

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