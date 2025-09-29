Под обстрел РФ попало производство AZNAURI: в компании рассказали о последствиях
В ночь с 27 на 28 сентября в результате массированной воздушной атаки со стороны РФ были разрушены производственные мощности одного из крупнейших предприятий винно-коньячной отрасли в Украине - Akkerman Distillery. Именно здесь осуществлялось производство коньяков AZNAURI для украинского рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
"Наибольшим разрушениям подверглись цех разлива, складские помещения готовой продукции и комплектующих. К счастью, человеческих потерь нет. Окончательная оценка масштабов разрушений и ущерба пока продолжается", - констатировали в компании.
Фото: Последствия обстрелов РФ производственных помещений AZNAURI (пресс-служба)
При этом, по данным пресс-службы, параллельно начат комплекс мероприятий по восстановлению производства, включая поиск новых производственных возможностей.
Обстрел РФ 28 сентрября
В ночь на воскресенье, 28 сентября, Россия осуществила комбинированный обстрел разных городов Украины. Сейчас уже известно о разрушениях и пострадавших.
По данным Воздушных сил Украины, оккупанты выпустили почти 600 дронов и десятки ракет разных типов, десятки людей пострадали, как минимум четверо погибли, в том числе 12-летний ребенок.
В частности, загорелась больница в Соломенском районе. Как известно, произошло попадание в здание Института кардиологии. Также под удар попали дома в Бучанском районе, в Софиевской Борщаговке.