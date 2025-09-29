Под обстрел РФ попало производство AZNAURI: в компании рассказали о последствиях

В ночь с 27 на 28 сентября в результате массированной воздушной атаки со стороны РФ были разрушены производственные мощности одного из крупнейших предприятий винно-коньячной отрасли в Украине - Akkerman Distillery. Именно здесь осуществлялось производство коньяков AZNAURI для украинского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Наибольшим разрушениям подверглись цех разлива, складские помещения готовой продукции и комплектующих. К счастью, человеческих потерь нет. Окончательная оценка масштабов разрушений и ущерба пока продолжается", - констатировали в компании. Фото: Последствия обстрелов РФ производственных помещений AZNAURI (пресс-служба) При этом, по данным пресс-службы, параллельно начат комплекс мероприятий по восстановлению производства, включая поиск новых производственных возможностей.