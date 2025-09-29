Під обстріл РФ потрапило виробництво AZNAURI: у компанії розповіли про наслідки

У ніч з 27 на 28 вересня внаслідок масованої повітряної атаки з боку РФ було зруйновано виробничі потужності одного з найбільших підприємств винно-коньячної галузі в Україні - Akkerman Distillery. Саме тут здійснювалося виробництво коньяків AZNAURI для українського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Найбільших руйнувань зазнали цех розливу, складські приміщення готової продукції та комплектуючих. На щастя, людських втрат немає. Остаточна оцінка масштабів руйнувань і збитків поки триває", - констатували в компанії. Фото: Наслідки обстрілів РФ виробничих приміщень AZNAURI (пресслужба) Водночас, за даними пресслужби, паралельно розпочато комплекс заходів із відновлення виробництва, включно з пошуком нових виробничих можливостей.