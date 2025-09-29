ua en ru
Під обстріл РФ потрапило виробництво AZNAURI: у компанії розповіли про наслідки

Україна, Понеділок 29 вересня 2025 10:15
Під обстріл РФ потрапило виробництво AZNAURI: у компанії розповіли про наслідки Фото: під обстріл РФ потрапило виробництво AZNAURI 28 вересня (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

У ніч з 27 на 28 вересня внаслідок масованої повітряної атаки з боку РФ було зруйновано виробничі потужності одного з найбільших підприємств винно-коньячної галузі в Україні - Akkerman Distillery. Саме тут здійснювалося виробництво коньяків AZNAURI для українського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Найбільших руйнувань зазнали цех розливу, складські приміщення готової продукції та комплектуючих. На щастя, людських втрат немає. Остаточна оцінка масштабів руйнувань і збитків поки триває", - констатували в компанії.

Фото: Наслідки обстрілів РФ виробничих приміщень AZNAURI (пресслужба)

Водночас, за даними пресслужби, паралельно розпочато комплекс заходів із відновлення виробництва, включно з пошуком нових виробничих можливостей.

Обстріл РФ 28 вересня

У ніч на неділю, 28 вересня, Росія здійснила комбінований обстріл різних міст України. Наразі вже відомо про руйнування та постраждалих.

За даними Повітряних сил України, окупанти випустили майже 600 дронів і десятки ракет різних типів, десятки людей постраждали, щонайменше четверо загинули, зокрема 12-річна дитина.

Зокрема, загорілася лікарня в Солом'янському районі. Як відомо, відбулося влучання в будівлю Інституту кардіології. Також під удар потрапили будинки в Бучанському районі, у Софіївській Борщагівці.

